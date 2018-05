Jordi Sànchez: «El jutge Llarena no em deixa reincidir com a ple a la Patum»

"Aquest any no podrà ser. No podré participar en un dels salts de la Patum. El Tribunal Suprem, el jutge Llarena, no em deixa reincidir com a ple en un dels salts del 2018". Així comença la carta que Jordi Sànchez, expresident de l'ANC, ha escrit a la ciutat de Berga i als Patumaires, tot recordant la seva experiència en fer de ple durant el segon salt de diumenge de Corpus de 2017.Jordi Sànchez assegura que hi serà "d'esperit". Sànchez assenyala que "no deixaré d'acompanyar-vos des del pensament durant les nits de Patum, especialment les nits del dijous i del diumenge. Reviuré des de la cel·la 110 del mòdul 8 de Soto del Real, l'últim salt de Plens del 2017: el moment més intens i emotiu de totes les festes populars que he viscut". Sota el títol "Aquest any faré Patum des de la presó", Sànchez recorda que "l'any passat em vau permetre viure des de dins, com un més de vosaltres, la força i la màgia de la Patum" i titlla l'experiència de "privilegi".Miquel Sabata de l'ANC Berga, l'encarregat de llegir públicament la carta, aquesta tarda a la plaça de Sant Joan de la ciutat de Berga, ha explicat que el desig de Jordi Sànchez era tornar a ser a Patum, "ja que ha vingut en dues ocasions i sempre n'ha sortit molt emocionat". Com que no pot ser-hi, ha enviat una carta. Sabata ha confiat que Sànchez pugui ser a Berga el Corpus de 2019 i ha afirmat que esperen "poder-li agrair el sacrifici que està fent pel país"."Sentiré la dignitat de tota la gent de Berga imaginant l'Àliga dansant solemnement entre vosaltres a la plaça de Sant Pere", diu una de les últimes línies de la missiva de Jordi Sànchez.

Llegeix aquí la carta íntegra de Jordi Sànchez als Patumaires.

Jordi Sànchez ha estat al balcó d'autoritats de l'ajuntament en més d'una ocasió i l'any passat va saltar de Ple. Foto: Aida Morales/Arxiu

No ha estat l'única carta que s'ha llegit aquest dimarts a la plaça de Sant Joan, després que com cada dia hi sonés "El cant dels ocells", com a reclam per l'alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats. La presidenta d'Òmnium Berguedà, Montserrat Soler, ha llegit un breu missatge de Jordi Cuixart en agraïment al reconeixement que es farà als presos polítics i exiliats en l'acte d'entrega de títols de patumaire i patumaire d'honor el proper dissabte. "Rebo amb molta emoció i agraïment el reconeixement que se'm farà i amb el vostre permís, el faig extensiu a tots aquells homes i dones d'arreu del món que, avui, estan empresonats per llurs idees i perquè tenen la convicció que un món millor i més just no sols és possible sinó imprescindible", assenyala Cuixart a la missiva."No es poden entendre els Països Catalans sense la Patum. Que, per molts anys, segueixi sent un referent de festa tradició i cultura i oberta a tothom", acaba.

