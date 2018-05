L'informe policial d'un dels col·legis de l'1-O de Tarragona: agressions de «radicals» i agents ferits

Sergi Albarran davant la policia espanyola a Tarragona Foto: Jonathan Oca

Un "copet" de porra "proporcional" rebut l'#1OCT mentre feia fotos "radicals, desobedients i tumultuoses, en rebel·lia secessionista" segons relat de @zoidoJI. Però investigaran les croquetes, que no desafien la unitat d'Espanya. #SpainisTurkey pic.twitter.com/4272vgz3Fi — Laura Castel Fort🎗 (@lauracastelfort) 18 de enero de 2018

#ShameOnSpain a injured man is attacked when he is going to ambulance in Tarragona pic.twitter.com/2a1pTTPw8U — Ulldebou (@Ulldebou1) 1 d’octubre de 2017

Quatre policies "lesionats" i agressions per part de radicals van ser algunes de les conseqüències de l'acció policial que va tenir lloc l'1-O a l'IES Tarragona i a la plaça Imperial Tàrraco, on es va produir una càrrega policial. Aquestes són algunes observacions que es reflecteixen en un informe de la Policia Nacional, al qual ha tingut accés, que explica l'actuació policial en aquests dos emplaçaments de la ciutat el dia del referèndum. Aquest document, emmarcat en les diligències prèvies a la causa per l'1-O, es va fer arribar al jutjat d'Instrucció número 2 de Tarragona, qui ha citat a declarar vuit persones aquest dimecres. Segons el document, en el qual hi apareixen els noms dels vuit encausats, es resumeix l'actuació policial. La policia explica que quan van entrar a l'institut, aquesta estava "ocupat per unes 300 persones", les quals "van mostrar resistència activa i agressivitat" i alguns agents "van ser agredits".En el text s'exposa que "alguns radicals concentrats a l'interior del punt de votació -institut- pertanyents a l'esquerra independentista" quan van veure que els interventors del PDECat i ERC havien accedit a entregar les urnes i altre material, "es van abalançar i van perseguir els agents fins a la plaça Imperial Tàrraco". Un cop allà, quan s'estava portant a terme el replegament, "un grup nombrós de radicals, de 100 a 150, es va tirar a sobre" dels agents, "tirant puntades de peu i empentant-los cap a la paret de la Rambla Nova". En aquesta acció, segons el relat policial, es va llençar "un objecte contundent que no va impactar contra cap agent".Amb la finalitat que els"radicals" s'aturessin i que la situació no "s'agreugés", la policia "va disparar dues salves". En el mateix informe afegeixen que les salves "només produeixen soroll, sense pilota de goma".Aquesta actuació policial, tal com recull l'informe, es va saldar amb quatre agents "lesionats". Un va rebre un "empenta, un altre un cop en el braç dret quan estava desallotjant a les persones que estaven allà presents" i dos més que van rebre dos cops als testicles. D'aquests últims, l'autora d'una agressió hauria estat "una jove" que tenia "una actitud molt agressiva". I l'altra agressió, segons el text, es va produir quan un agent estava desallotjant diverses persones va ser colpejat als testicles, "per sorpresa" quan estava "d'esquena al seu agressor". Abans, tal com indica el relat policial, aquest mateix agent havia patit insults, menyspreus i escopinades quan va entrar a l'institut.De les persones que van rebre cops policials ni rastre. Un dels que va ser colpejat i que també haurà de comparèixer demà davant el jutge és Sergi Albarran, president d'ERC Tarragona, que l'1-O va rebre un cop de porra al cap i que li va suposar set punts de sutura. El republicà defensa que va ser agredit mentre intentava retenir a la gent que recriminava l'agressivitat de la policia espanyolaEl mateix Albarran va presentar una denúncia el 2 d'octubre contra la policia espanyola per les agressions que va rebre durant la celebració del referèndum . La investigació per la qual se l'inculpa ha anat més de pressa i haurà de comparèixer com a investigat i no com a paet denunciant.En aquesta mateixa causa també hi ha el conseller de la CUP a l'Ajuntament de Tarragona, Jordi Martí, i que va explicar NacióDigital. El cupaire anirà a declarar tres hores més tard que el líder d'ERC.També hi ha citats, i que apareixen en l'informe al qual ha tingut accés Naciótarragona, són Joan Manel Burillo, Josep Maria Martorell, Jordi Chico, Carlos López, Jordi Romeu, Gianni Sarno.Per altra banda, la policia espanyola va informar que el passat 16 de maig va detenir un home que està acusat d’haver agredit “d’una forta puntada als testicles” un agent d’aquest cos policial durant la jornada del referèndum de l’1 d’octubre.Segons el comunicat, els fets s’haurien produït quan l’efectiu intentava accedir a l’interior de l’Institut Tarragona “en compliment del mandat judicial” per desallotjar les persones que s’hi aplegaven per votar.A la plaça Imperial Tàrraco també hi havia la senadora d'ERC per Tarragona, Laura Castel, qui va rebre un cop de porra. La republicana, en declaracions a aquest mitjà , va dir que va ser atesa a l'Hospital de Santa Tecla i que les molèsties i el dolor li van durar un mes. Aquesta "agressió" ja està als jutjats de Tarragona. A través d'una piulada va mostrar les conseqüències del cop de porra:A continuació, un recull de vídeos de les càrregues policials a la Imperial Tarraco i a l'Institut Tarragona:

