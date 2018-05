Holanda rebutja detenir Lluís Puig per defectes de forma en l'euroordre

Les autoritats holandeses han rebutjat detenir el conseller a l'exili Lluís Puig per defectes de forma en l'euroordre. Fonts jurídiques han explicat a Europa Press que Puig ha participat per via telemàtica aquest dimarts en la inauguració de la "setmana catalana" a la Universitat de l'Haia, però fonts consultades han precisat que, en cas que Puig viatgi al país, no s'atendrà la petició de detenció de les autoritats espanyoles pel mateix motiu que Bèlgica ja en va denegar l'extradició.La justícia belga va acordar el passat 15 de maig no extradir Puig, Toni Comín i Meritxell Serret, que es troben a Brussel·les. Va argumentar que la sol·licitud de detenció de Llarena es basava en una petició que va formalitzar la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela quan instruïa la causa. Els jutges van explicar que una euroordre havia d'estar recolzada per una ordre de detenció nacional.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)