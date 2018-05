La Moncloa atribueix els canvis del Govern a la seva «fermesa i determinació» en la defensa de la legalitat

El govern espanyol ha celebrat aquest dimarts el canvi de la composició del govern de Quim Torra , que prescindeix al seu executiu dels dos consellers empresonats, Jordi Turull i Josep Rull, i els dos a Brussel·les, Toni Comín i Lluís Puig. Després d'onze dies bloquejant la publicació dels nomenaments, fonts de l’equip del president espanyol han atribuït aquest canvis a la seva “fermesa i determinació” en la defensa de la legalitat. “El govern vol destacar que la seva fermesa i la seva determinació a l’hora de defensar la legalitat són les que han garantit als ciutadans de Catalunya el dret a disposar d’un govern en condicions de complir les seves obligacions i atendre a les seves responsabilitats”, han afirmat.Poc abans que Torra anunciés el canvi en la composició del Govern, l’executiu espanyol ha distribuït la resposta que li ha fet arribar per escrit on certificava que no tenia intenció d’autoritzar la publicació del decret de nomenaments al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DPGC), fet que impedia que prenguessin possessió i per tant que s’aixequés el 155.En aquesta resposta dirigida al secretari del Govern de la Generalitat, Víctor Cullell, La Moncloa argumenta que l'aplicació de l'article 155 encara és vigent i nega que la publicació del decret sigui un acte "degut i reglat", tal com conclou el dictamen jurídic de la Comissió Jurídica Assessora encarregat per Torra.Per a la Moncloa, l'apartat E.3 de l'acord pel qual el Senat va aprovar l'aplicació del 155 estableix que l'autorització de la publicació d'acords és un "autèntic control de legalitat". En aquest sentit, l'executiu espanyol conclou que la proposta de nomenar com a consellers Jordi Turull, Josep Rull, Toni Comín i Lluís Puig "no és vàlida ni eficaç" i, per tant, no té "viabilitat jurídica".Per superar aquest bloqueig, Torra ha signat un nou decret on incorpora quatre cares noves. Laura Borràs substituirà Lluís Puig, que és a Brussel·les, al capdavant de Cultura, i Alba Vergés liderarà el departament de Salut en comptes de Toni Comín, també a la capital belga. Pel que fa als dos empresonats a Estremera, Elsa Artadi passarà al departament de la Presidència i Àngels Chacón encapçalarà el departament d'Empresa. Finalment, a Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet substituirà Josep Rull. La presa de possessió del vicepresident i de tots els consellers es faria en principi la setmana que ve, segons han explicat fonts de la Presidència a l'ACN

