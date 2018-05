Puigdemont reacciona al nomenament dels nous consellers

Tot el meu suport al nou govern. I el meu afecte personal als consellers i conselleres que han assumit la responsabilitat en aquests moments. El meu record als companys i companyes que continuen a la presó i a l'exili. — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) May 29, 2018

El pols pel nomenament dels consellers toca a la seva fi. Quim Torra ha decidit renunciar a la presència d'empresonats -Josep Rull i Jordi Turull- i exiliats -Lluís Puig i Toni Comín- i formarà en les properes hores un executiu efectiu amb incorporacions femenines, segons diverses fonts consultades per. Elsa Artadi, en principi a Empresa, ascendeix a Presidència i farà de portaveu. A Empresa la substituirà Maria Àngels Chacón, directora general d'Indústria i dirigent del PDECat. D'aquesta manera es tanca la polèmica entre administracions i, teòricament, es procedirà a aixecar el 155. Damià Calvet dirigirà Territori en substitució de Josep Rull. Torra viatjarà a Brussel·les demà per reunir-se amb Puig i Comín, que resideixen des de l'octubre a Bèlgica.Laura Borràs, diputada de Junts per Catalunya (JxCaT) assumeix la conselleria de Cultura, mentre que la de Salut recaurà en Alba Vergés, actualment a la mesa del Parlament en representació d'ERC. Vergés, com Chacón, és d'Igualada. Aquest moviment de Torra s'ha fet sense esperar la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia (TSJC) sobre el nomenament dels consellers al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), i també s'ha fet abans de presentar una querella per prevaricació contra Mariano Rajoy, que és el responsable de la publicació dels noms dels consellers al DOGC fins que s'aixequi el 155.Carles Puigdemont ha reaccionat als últims canvis a través de Twitter. El president a l'exili ha donat suport als nous consellers i els ha agraït que hagin "assumit la responsabilitat en aquests moments". Així mateix, també ha volgut tenir un record per als consellers i dirigents independentistes que continuen a la presó i a l'exili.

