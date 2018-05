Resposta molt dura de l'ANC contra Torra pel nou Govern

Acotant el cap, seguint tutelats i acceptant la injustícia de l’Estat espanyol NO es fa un Govern “efectiu”. L’única possibilitat és #RepúblicaÉsLlibertat — Assemblea Nacional (@assemblea) 29 de maig de 2018

L'ANC no està gens satisfeta amb la decisió de Quim Torra de renunciar al nomenament de presos i exiliats com a consellers . En una piulada just després que es fes públic que Jordi Turull, Josep Rull, Toni Comín i Lluís Puig no formaran part del Govern, per facilitar que l'executiu central en publiqui els noms i en permeti la conformació, l'entitat ha mostrat la disconformitat amb la mesura.L'Assemblea ja s'havia desmarcat de la renúncia a investir Carles Puigdemont a distància i que aquest cedís el llistó a Torra, a qui va demanar que reformés amb rapidesa la normativa per restituir aviat el seu predecessor . Ara, el seu compte de twitter ha etzibat que "acotant el cap, seguint tutelats i acceptant la injustícia de l'estat espanyol no es fa un Govern efectiu". "L'única possibilitat és #RepúblicaÉsLlibertat", afegeix:

