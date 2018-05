ERC i PDECat es reuneixen amb el PSOE i aplanen el camí per votar «sí» a Sánchez

Les negociacions per a la moció de censura del PSOE contra Mariano Rajoy avancen. Aquest dimecres, els diputats d'ERC i el PDECat Joan Tardà i Carles Campuzano s'han reunit amb el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, per aplanar el camí per votar "sí" 48 hores abans d'un debat podria fer caure el govern espanyol. Totes dues formacions s'inclinen per donar suport a la moció de censura. Tardà no ha volgut avançar el contingut de la reunió perquè encara no l'ha pogut comunicar a la resta de membres del grup parlamentari ni a l'executiva del partit, que serà qui decidirà el sentit del seu vot. Abans de la trobada entre el dirigent socialista i el republicà, el mateix Sánchez va trucar ahir a la nit al dirigent republicà.En declaracions des dels passadissos del Congrés, Tardà ha recordat que ERC va ser molt crítica amb el PSOE per haver permès la investidura de Mariano Rajoy com a president del govern espanyol però que van ser els republicans que al març van suggerir que no veien "malament" que el partit socialista presentés una moció de censura. "No ens van fer ni cas", ha lamentat Tardà. De fet, en la moció de censura presentada per Podem fa prop d'un any, ERC va votar-hi a favor.Campuzano també s'ha reunit amb Ábalos. A la sortida, ha explicat que seran els òrgans de govern del Partit Demòcrata per decidir el sentit del vot. El diputat català s'ha emplaçat a prendre nota de les consideracions de Sánchez durant el debat de la moció de censura que comença dijous. "No hem parlat d'una hipotètica data per a les eleccions", ha explicat Campuznao als periodistes.Amb tot, ha recordat que la qüestió central és si el PSOE vol o no guanyar la moció de censura amb els vots del PDECat. "El PSOE sap que no compartim la seva política en relació a Catalunya i que estem profundament ofesos", ha ressaltat Campuzano.

