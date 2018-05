El Govern es querellarà per prevaricació contra Rajoy

Els consellers del Govern legítim demanen que les institucions catalanes es tornin a posar al servei del poble de Catalunya al més aviat possible

La primera reunió del nou Govern decidirà interposar una querella per prevaricació contra Rajoy per impedir la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) del decret de nomenament dels consellers, segons ha informat l'executiu en un comunicat. Aquesta possibilitat que ja es contemplava al dictamen de la Comissió Jurídica Assessora (CJA) de divendres passat i ja en mans de Quim Tora.La cita del consell executiu, previsiblement dissabte, també impugnarà l'aplicació de l’article 155 en el seu conjunt, i al mateix temps presentarà al·legacions contra la impugnació per part del govern espanyol d'onze lleis d'alt contingut social durant el període durant el qual ha estat vigent aquest article.Torra ha decidit renunciar a la presència d'empresonats -Josep Rull i Jordi Turull- i exiliats -Lluís Puig i Toni Comín- i formarà en les properes hores un executiu efectiu amb incorporacions femenines, segons diverses fonts consultades per. Elsa Artadi, en principi a Empresa, ascendeix a Presidència i farà de portaveu. A Empresa la substituirà Maria Àngels Chacón, directora general d'Indústria i dirigent del PDECat. D'aquesta manera es tanca la polèmica entre administracions i, teòricament, es procedirà a aixecar el 155.Laura Borràs, diputada de Junts per Catalunya (JxCaT) assumeix la conselleria de Cultura, mentre que la de Salut recaurà en Alba Vergés, actualment a la mesa del Parlament en representació d'ERC. Vergés, com Chacón, és d'Igualada. Aquest moviment de Torra s'ha fet sense esperar la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia (TSJC) sobre el nomenament dels consellers al DOGC, i també s'ha fet abans de presentar una querella per prevaricació contra Mariano Rajoy, que és el responsable de la publicació dels noms dels consellers al DOGC fins que s'aixequi el 155.Amb l'entrada de Vergés, Chacón i Borràs es corregeix el biaix masculí de l'executiu, molt criticat per incloure originàriament només tres dones. Ara n'hi haurà sis i una d'elles -Artadi- serà portaveu. Al llarg dels propers dies s'ha de celebrar la presa de possessió al Palau de la Generalitat, per bé que l'agenda depèn de la moció de censura al Congrés dels Diputats. Teresa Jordà i Ester Capella, que han d'assumir les carteres d'Agricultura i de Justícia, són representants d'ERC al Congrés i han d'assistir al ple.El moviment de Torra implica l'acceptació dels condicionants imposats pel govern espanyol, tancat en banda des del moment en què el president de la Generalitat va decidir situar Turull, Puig, Comín i Rull com a consellers. Al llarg de les últimes hores, els implicats han fet efectiva la renúncia en conversa telefònica am els partits i el Palau de la Generalitat. Sectors de JxCat ja van pressionar fa dues setmanes els implicats de la seva formació per tal que deixessin el càrrec al qual aspiraven en clau de restitució.Els consellers empresonats i exiliats, segons ha informat el Govern en un comunicat, han fet arribar a Torra un missatge en el qual "expressen la seva voluntat de fer-li confiança i demanen que les institucions catalanes es tornin a posar al servei del poble de Catalunya el més aviat possible". Tots ells "reafirmen que sempre han volgut formar part de la solució i no del problema", i afegeixen que entenen el seu nomenament com una "qüestió de confiança", i que se senten "en tot moment legitimats".En aquest sentit, tots quatre manifesten que se senten "consellers legítims del Govern de Catalunya i que ni el maldestre article 155 ni el mal ús que s'està fent del Dret i la Justícia per part dels tribunals espanyols pot dissuadir-los d’aquesta convicció", fonamentada en el resultat de les eleccions catalanes del 21 de desembre. Tots quatre consideren "un despropòsit" la voluntat de bloquejar sine die la formació del Govern de Catalunya, ja sigui per la no publicació al DOGC o amb l'aplicació de la presó preventiva i, per tant, "impedint la presa de possessió i l’exercici del càrrec". Els consellers demanen que no es deixi en cap moment de reivindicar la restitució del Govern legítim "que va ser destituït il·legalment i il·legítima amb l'aplicació de l'article 155".

