El Parlament Europeu prohibeix l'obra sobre els presos polítics censurada a ARCO

El Parlament Europeu ha prohibit l'exposició "Presos polítics a l'Espanya contemporània" que ja es va retirar d'ARCO. L'eurodiputat d'ERC Jordi Solé volia portar l'obra a Brussel·les i el comitè d'eurodiputats encarregats d'avaluar les peticions d'exposicions ha decidit vetar la mostra de Santiago Serra perquè podia crear "reaccions adverses" i "interferir" en el desenvolupament de les activitats habituals del parlament.El mateix grup de parlamentaris també ha decidit no donar permís per exposar una mostra de fotografies sobre el "constitucionalisme a Catalunya" que volia fer l'eurodiputada Teresa Giménez Barbat, exmembre d'UPyD. El parlament ha indicat, però, que no es tracta d'una situació "excepcional", ja que en altres ocasions han vetat obres de diverses temàtiques com l'avortament, la revolució bolxevic del 1919 o l'Iran. També es va denegar a l'aleshores eurodiputat Raül Romeva la presentació d'una exposició sobre fosses comunes.L'obra "Presos polítics a l'Espanya contemporània" va ser censurada amb polèmica en la passada edició de la fira ARCO de Madrid i finalment va ser exposada al Museu de Lleida . La inauguració de l'obra de Santiago Sierra es va convertir en una mobilització a favor de la llibertat d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn i els "Jordis", i va comptar amb la presència de centenars de persones.

