​Barcelona s'anticipa al Govern amb una renda mínima d'inclusió a ple rendiment

Barcelona aprofitarà el Suport Municipal d'Inclusió per posar en marxa el rec (Recurs Econòmic Ciutadà), una moneda ciutadana i digital que es començarà a utilitzar com a prova pilot en comerços dels barris del Besòs. Les compres es faran a les botigues a través del mòbil o amb una targeta, però en cap cas amb diners físics. Els primers a emprar-la seran les famílies que són beneficiàries de la renda municipal, i que passaran a percebre el 25% d'aquest ajut en recs. Inicialment s'havia previst posar el rec en marxa aquest maig, però l'activació d'aquesta moneda local no es farà fins al juny.