Rajoy insisteix a Torra que no publicarà el nomenament de consellers presos i exiliats

El govern espanyol no té intenció de publicar el nomenament dels consellers designats per Quim Torra al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per tal de fer efectiva la constitució de l'executiu català. Malgrat l'informe de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat , que donava la raó a Quim Torra conforme Mariano Rajoy havia de fer aquest tràmit pel fet de ser merament formal, el govern espanyol ha replicat per carta al president català que el 155 li dona potestat per verificar que es compleix la legalitat abans d'aixecar la intervenció.I en aquest sentit, considera que la voluntat de designar consellers presos i exiliats no respecta la normativa, motiu pel qual en seguirà vetant la publicació fins que no canviï els noms. L'executiu de Rajoy també apunta que l'aixecament del 155 és progressiu i, per tant, fins que el Govern no sigui efectiu, seguirà vigent i l'Estat podrà vigilar que Torra compleixi el marc legal.Amb aquesta missiva del secretari d'estat per a les Administracions Territorials i coordinador del 155, Roberto Bermúdez de Castro, l'executiu central respon la carta que va enviar Torra per reclamar la publicació dels noms . El govern espanyol recorda que "segueix vigent l'aplicació de l'article 155" i avisa que "aquesta vigència es mantindrà […] fins a la presa de possessió dels membres del Govern".Així, exposa que "la formació del nou Govern és un procés progressiu i de tractament successiu, com ho és correlativament l'aixecament de l'article 155", motiu pel qual “segueixen plenament d'aplicació les previsions” que faculten “el govern espanyol a sotmetre's a autorització els actes, acords, resolucions o disposicions normatives que hagin de ser objecte de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya”.Argumenta que la publicació dels noms "no s'ha d'entendre […] com un control merament formal, i tampoc la publicació com un acte degut i reglat", sinó tot el "contrari, es configura com un autèntic control de legalitat […] per vetllar pel compliment de la normativa estatal i autonòmica d'aplicació, amb l'objectiu de seguir mantenint l'ordre constitucional davant actuacions contràries al mateix".Per això, avisa que "la publicació de l'acta tindrà necessàriament lloc si el contingut de l'acte s'ajusta a la legalitat". "I pel contrari, si el contingut de l'acte no s'ajusta a aquesta legalitat, la publicació no podrà autoritzar-se", segueix, escenari en què argumenta que es troba la tria de Torra, ja que "la proposta que efectua en relació a quatre persones no és vàlida ni eficaç, ja que, atenent a paràmetres exclusivament jurídics, no podrà desenvolupar les seves funcions institucionals com a consellers".El govern espanyol, per tant, insisteix que pretén seguir efectuant "la pertinent comprovació en ordre a la viabilitat jurídica del seu nomenament i no concorrent aquí" -en la proposta de Govern-. Una opinió que sustenta en l'efectuada per l'Advocat General de l'Estat, qui "avala, concreta i desenvolupa els arguments i raons exposades, que són, en definitiva, per les que s'estima que no resulta factible la publicació pretesa".

