Antoni Balmón: «El nostre paper en relació a Catalunya seria molt diferent si governéssim»

"Vull veure la fotografia: qui clica el botó a favor de canvi i qui no. I el canvi obre noves vies per a tothom, un nou temps que culminarà donant veu i vot als ciutadans"

"El problema és que a Catalunya no es donen les condicions per trencar els blocs i construir una proposta. Mentre Catalunya no sàpiga construir una nova proposta, això no anirà bé"

"A Ciutadans no els interessa Catalunya en el fons. Per a ells només és una font d'explotació per tenir vots"

"Haig de ser respectuós amb el procés que fa en aquests casos el partit. Però avanço que em presentaré"

"La vida de les meves filles no la determinarà un llaç groc o no. Ja ens hem comptat quants som diverses vegades. Hem d’aprendre la lliçó"

Antoni Balmón (Barcelona, 1960), alcalde de Cornellà i secretari d’Acció Política del PSC, diu que "està fart" del bloqueig del conflicte entre Catalunya i Espanya. Rep aamb cert desànim davant la situació de "paràlisi" que denuncia que hi ha a banda i banda, actitud que canvia dies després quan, just abans de publicar-se l’entrevista, la política espanyola està totalment sacsejada per la moció de censura contra Rajoy presentada per Pedro Sánchez. És, assegura Balmón, una "oportunitat", tot i que a hores d’ara no gosa dir si reeixirà o no. Sí té clar, però, que després de 14 anys a l’alcaldia de Cornellà es vol tornar a presentar a les eleccions municipals del 2019 per completar el seu projecte. En un mandat sense majoria absoluta, agraeix especialment a ICV-EUiA el seu suport per garantir l’estabilitat del govern.- Si hi hagués una intel·ligència política sòlida, tothom apostaria per donar suport al canvi. Es demostrarà qui són els immobilistes i qui vol afrontar amb coratge una sortida. Qui no contribueixi a facilitar el canvi, quedarà atrapat en l'òrbita del PP. Dit això, no sabem a hores d'ara com acabarà.- És una oportunitat. La virtut de la moció és que té el poder de clicar a favor del canvi. A veure qui ens acompanya. No es pot posar condicions ni peatges de ningú. I ningú hauria de quedar ofegat o amagat pel seu tacticisme. Vull veure la fotografia: qui clica el botó a favor de canvi i qui no. I el canvi obre noves vies per a tothom, un nou temps que culminarà donant veu i vot als ciutadans.- El més important és que en aquests moments hi ha una iniciativa política que posa tothom davant del mirall i que s'adreça a tothom que parla de canvi i que vol sanejar i reformar les institucions. La figura de Rajoy està molt qüestionada. La manca d'assumpció de responsabilitats ha de passar factura perquè la sentència és molt contundent i dura. Ningú pot mirar cap a una altra banda.- Tothom gestiona la immediatesa sense pensar-ho massa bé. Hi havia una proposta per part del PSOE de trobar ponts i fórmules de sortida. Això continua. La declaració de Granada segueix vigent. Probablement hi havia coses que no tocava. Vaig discrepar molt de posar en marxa la comissió al Congrés de reforma constitucional perquè es cremaria. I als fets em remeto perquè ha estat així. El nostre paper seria molt diferent si nosaltres governéssim. A la tirania de la immediatesa de les respostes no li atorgo cap valor. Pera una sortida del problema a Catalunya encara ens queden per passar uns quants blaus i per recuperar moltes fractures. Això des de fora serà difícil que ho facin. Hem de ser nosaltres, tenir aquesta intel·ligència. El PSC és un bon motor perquè treballa per a la convivència. Ho ha fet demanant diàleg per no trencar. Però és difícil.- Fins ara hem estat en una eterna paràlisi. La política ha fracassat i segueix sent un instrument de fracàs davant d'una fractura important de la societat i d'una mala gestió de la fragmentació política. Jo fa temps que me n'he distanciat. No vull que aquest embolic, que és una obra de teatre contínua, m'enganxi.- El tema és que cadascú hauria de reflexionar de fins a on ha arribat. Ja entenc que és molt dur mirar a la cara de la gent i dir que ho hem intentat i no ha pogut ser. Però o comences a cosir a la societat catalana, o presentar les teves credencials davant d'una societat fracturada fragmentada i amb episodis desagradables crec que no és bona carta de presentació.- Està totalment paralitzat. Però els primers que hem de fer bé els deures som nosaltres per demostrar que som capaços de superar la situació. Han de passar moltes coses abans. No estem davant d’una gestió política sinó antropològica. I la desorientació de tothom ens passarà factura. I no només pel tema de Catalunya, sinó per molts temes que s'haurien reformar i transformar al conjunt d’Espanya.- Me'n sento al marge. Probablement, ERC és la més conscient que la gent necessita un govern.- L'independentisme ja s'ho farà. Ja dirà alguna cosa. Nosaltres podem observar, lamentar, però no podem fer res. El problema és que a Catalunya no es donen les condicions per trencar els blocs i construir una proposta. Mentre Catalunya no sàpiga construir una nova proposta, això no anirà bé.- Una proposta que permeti trencar els blocs, que obri el diàleg i una nova etapa.- Per això parlava abans de paràlisi. Hi ha gent que diu que està a la República però que paga els seus impostos al Regne d'Espanya.- Jo soc Antoni Balmón i soc propietari de les meves manifestacions. Lamento molt que un senyor que ha manifestat el que pensa després digui que no ho pensa i demani perdó. Si ho pensa, que ho defensi. I si pensa això, és evident que no té les condicions per representar-nos a tots. Quan escric, escric amb totes les conseqüències. S'ha de tenir més coratge.- El que queda tocat de veritat és la política. Alguns es devien pensar que això no passaria. Ho he dit mil cops: hi ha un Estat. Ara estem en mans d'advocats i de jutges; Déu n'hi do. Aquesta és l’estratègia política d’aquest país. Que algú s'ho faci mirar.- Les expressions maximalistes en el fons intenten explotar un moment com el que vivim. No els interessa Catalunya en el fons. Per a ells només és una font d'explotació per tenir vots. No és una bona solució. Pot donar resultats immediats, però per a la gent no va enlloc. La posició de Ciutadans és molt nacionalista. Ja ho deia Neruda, que pàtria és una paraula trista. I què trist quan s'utilitzi així.- Això serà viable com ha passat en altres llocs. No sé quina generació política ho farà, però ho hauran de fer i tots hauran de demanar perdó. I he dit tots, cadascú en funció de la part que li toca. Però tots.- Fa uns mesos vaig dir que encara quedava temps i alguns van entendre que no em presentava. Jo haig de ser respectuós amb el procés que fa en aquests casos el partit. Però avanço que em presentaré, i espero rebre la confiança dels ciutadans i ciutadanes, i dels companys del partit.- T'has de presentar perquè tens un projecte i perquè tens la força i el coratge d'impulsar i tirar endavant actuacions de transformació. Nosaltres hem posat en marxa a la ciutat una nova etapa de transformació i aquests mesos ja s’està començant a concretar físicament i això t'estimula.- Vam decidir que acabava una etapa de transformació de la ciutat que estava lligada a reforçar-la en equipaments culturals, lúdics i esportius, i que anàvem a una segona transformació de la ciutat basada en fer espais més humans. La política local és una gran oportunitat per poder concretar això i no quedar-te en la part de discurs només. El projecte ha estat un procés de naturalització de la ciutat i això va lligat al comportament de la utilització de l'espai públic. No només ha de predominar el cotxe, sinó que hi hagi espais perquè la gent el pugui gaudir. Ara, per exemple, tanquem 17 carrers de la ciutat els diumenges i ha tingut molt bona acollida. Es fan activitats i la gent es troba per conversar, per jugar, veuen que el carrer pot tenir una altra funció. Des de la ciutat es pot intentar, dins de les teves possibilitats, pal·liar la contaminació que tenim. I no parlo de la contaminació ambiental, sinó de la Cornellà humana on ningú es pot quedar enrere.- Hi ha dades que són objectives i hi ha hagut recuperació en els darrers tres anys. Però a qui colpeja la situació de no tenir feina ho té difícil. L'any passat vam contractar 400 persones en projectes d'ocupació. Som l'únic ajuntament a Espanya que ho fa amb recursos propis. Tenim ajuts com tothom, de la Diputació i de l'Àrea Metropolitana, però la resta ho posem nosaltres. En política s'han d'evitar els focs artificials. Ara hem posat en marxa un projecte per complementar el sou de les persones que tenen feina, però no arriben a finals de mes. Tenim també 300 nens participant d'un projecte d'esport social. Tot això ho fem sense sense fer soroll i quan ho hem explicat és que ja ho estem fent. No expliquem que al 2030 farem 1.000 habitatges.- És una reflexió general per a tothom. El millor és explicar què fas i com ho fas.- Venim de la cultura del consens i, per això, hem trobat sempre aliats. He pactat pressupostos amb ERC i ICV, i he tancat acords amb altres forces polítiques. El més important és plantejar projectes i programes que puguin incorporar a altres o que altres tinguin l'habilitat d'incorporar-te a tu a les seves propostes. Si haig de reconèixer a una força política que ha contribuït al fet que aquesta ciutat no quedi paralitzada aquesta és, evidentment i en primer lloc, ICV-EUiA. I en segon lloc, ERC.- Sobre l'anomenada nova política als fets em remeto. Demà em compraré un cornet i convocaré a la militància, a veure què li sembla. Jo sempre he dit que no hi havia nova política. Perquè els problemes no són nous. Noves són les formes d’expressar-se. O d’amagar-se. Però la política és la mateixa: la que té resposta o la que no en té. I ells no tenen respostes concretes. Es quedem en la part d'aparador. A mi això no m’agrada. I el PSC dubto molt que vulgui semblar-se a Ciutadans.- Nosaltres no estem buscant ni a Miami ni a París cap candidat que vingui a defensar Espanya.- Cadascú explora on pot i vol. Nosaltres tenim clara la nostra política i els resultats del 21-D no ens van atorgar l'oportunitat de ser determinants. Però això no vol dir que el final hagi de ser de diàleg i no d'imposició.- Tinc clar que he d’acabar la meva gestió i això sé quin dia acaba. Això només depèn de mi. Intentar fer de tertulià tot parlant de com seran les eleccions i el clima no ho faré. Les eleccions seran municipals coincidint amb unes europees i autonòmiques en una part d’Espanya. Si algú les vol reduir a escollir entre República i Espanya, doncs que faci aquesta proposta a la ciutadania. Em remeto a les coses que sabem. Al PSC encara tenim una tradició molt forta de política municipal i és un partit que continua transformant amb la seva acció política als pobles. Aquest és el nostre avantatge i la nostra situació. Confio molt en el que fem perquè no fem una gestió aritmètica, fem una gestió emocional i de transformació. I això ho valora la ciutadania.- Per a mi això no és un debat. El debat real és que les forces econòmiques i la influència mediàtica condiciona molt els nostres comportaments, vida i valors. Des de la política local hem d'intentar ajudar a rebaixar la contaminació producte de les conseqüències de la crisi econòmica. Que, per cert, és el que defensa el senyor Puigdemont i el senyor Torra: que la gent no pugui viure bé. Altres es diuen d'esquerres i li donen suport. Doncs, jo vull parlar d’això i no d'una conducta concreta on, evidentment, uns tenen més responsabilitat que altres. Però d'això no en parlem, cadascú es posa darrere d'un drap. N'estic fart, la gent no pot viure amoïnada. La gent t'expressa temor.- La gent pateix. I en el fons alguns son més responsables que altres.- Alguns tenen més responsabilitat. La vida de les meves filles no la determinarà un llaç groc o no. Ja ens hem comptat quants som diverses vegades. Hem d’aprendre la lliçó.

