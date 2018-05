Cárdenas renova a TVE i costarà quatre vegades més

Javier Cárdenas i el seu programa Hora punta renoven a TVE, tal com ha informat Vertele. La vinculació s'ampliarà a 13 entregues més que es reconvertiran en un espai setmanal de late night. El programa ja no tindrà quatre emissions setmanals, sinó una de 60 minuts.Cada emissió passarà de costar 40.000 euros a més 150.000, fet que suposarà un cost total aproximat de 1.950.000 euros. El contracte previ establia 53 emissions per un valor total de 2.120.000. La xifra total, doncs, es redueix, però també es fan menys programes. En concret, per un valor similar (menys de 200.000 euros de diferència) es fan 40 programes menys.La renovació tira endavant malgrat les polèmiques del programa. Segons l'informe del Defensor del Poble de l'últim quatrimestre de l'any passat, el programa de Cárdenas és un dels que més queixes rep per part del públic. Es critica que "no s'entén el presentador", que és "groller", que es fa difusió de pseudociències, o que el Dia de la Dona es va optar per homenatjar Paco Martínez Soria.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)