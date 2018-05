Els ports de Barcelona i Tarragona reclamen el corredor Mediterrani per guanyar pes

Josep Andreu, al centre, durant la seva intervenció en l'acte organitzat sobre el corredor mediterrani Foto: Europa Press

Els ports de Barcelona i Tarragona han reclamat la necessitat que el Corredor Mediterrani sigui una realitat perquè els enclavaments portuaris guanyin pes i atreguin nous i majors trànsits. Així ho han dit durant les seves intervencions en la V Trobada del Corredor Ferroviari del Mediterrani, organitzat aquest dimarts pel diari Expansión.El president del Port de Tarragona, Josep Andreu, ha afirmat que l'ample europeu és "fonamental" per a l'enclavament, que ha perdut l'oportunitat de competir en contractes internacionals pels retards experimentats, ja que es preveia que l'ample europeu fos una realitat el 2016. "Aquesta aturada ens ha servit per treballar en la bondat del ferrocarril, a l'espera que el 2020 l'ample internacional sigui una realitat", ha dit Andreu, que ha afegit que això els suposarà fer un salt cap endavant com a node logístic, agroalimentari i petroquímic.Així, durant aquests anys el Port de Tarragona ha realitzat inversions potents, com l'executada en la seva estació intermodal electrificada i adaptada per a trens de 750 metres.Per la seva banda, el president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, ha sostingut que el Corredor Mediterrani és un "element clau per incrementar l'atractiu dels ports mediterranis com a porta d'entrada i sortida del comerç exterior europeu".Per a això és necessari comptar amb una connectivitat eficient amb zones d'influència cada vegada més allunyades per atreure centres logístics: "Volem que 'hubs' internacionals s'instal·lin al voltant dels ports del Mediterrani per distribuir a nivell europeu".Malgrat que el Port de Barcelona compta des de fa pràcticament vuit anys amb connexió en ample internacional amb França, Cambra ha afirmat que l'operativitat té problemes."L'activitat real de connexió en ample internacional amb els mercats segueix sent baixa. Si no som capaços de donar-li la volta, acabarem tota la infraestructura i la situació que viu Barcelona la traslladarem a la resta del Corredor", ha advertit.

