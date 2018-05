Els Mossos demanen ajuda per trobar els pares del nadó mort a la deixalleria de Montcada

Algú es va desfer d'un nadó acabat de néixer llençant-lo a un contenidor pels volts del 20 de maig

La teva ajuda és important, si tens QUALSEVOL informació al respecte truca'ns o ajuda a difondre aquest missatge https://t.co/olXGVILQI2 pic.twitter.com/YU9tpkCzfm — Mossos (@mossos) 29 de maig de 2018

Els Mossos d'Esquadra han demanat col·laboració ciutadana per trobar els progenitors del nadó mort que va aparèixer a l'Ecoparc 2 , a Montcada i Reixac, el passat dimarts. El nounat era de sexe masculí, encara tenia el cordó umbilical adherit i havia nascut a terme.De les primeres investigacions es desprèn que podria haver estat abandonat en algun contenidor de les poblacions de Barcelona, Badalona, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpètua de Mogoda o Tiana.Els investigadors no descarten que, malgrat que el nadó fos abandonat en alguna d’aquestes poblacions, pugui provenir d’algun altre indret de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. És per aquest motiu que qualsevol informació que permeti localitzar els progenitors del nadó pot ser important.La policia catalana ha facilitat el següent número de telèfon, per posar-se en contacte amb l’equip investigador: 93.300.22.96 extensió 42333.

