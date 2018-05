En marxa la licitació per ampliar la C-58 entre Terrassa i Badia del Vallès

Cartell de senyalització de la C-58, a Sant Quirze del Vallès. Foto: Joaquim Albalate

Carretera de Rubí a Terrassa Foto: GSV

Territori i Sostenibilitat ha posat en licitació les obres per ampliar l'autopista C-58 en els seus trams de Terrassa a Badia del Vallès. ​La C-58, una de les principals vies d'accés a Barcelona per als vehicles que vénen del Vallès Occidental i el Bages, registra, al voltant de Barcelona, més de 160.000 vehicles diaris de mitjana i a l'altura de Terrassa centre, 54.000. L'objectiu és descongestionar la via interurbana que suporta més trànsit a Catalunya i que no es va aconseguir amb la posada en marxa del carril BUS-VAO.Entre Barcelona i Sabadell, la calçada té tres carrils de circulació per sentit, i fins a Terrassa, dos. Aquest fet comporta congestions de trànsit i una minva de la funcionalitat en diversos punts de l'autopista, especialment en les zones al voltant dels enllaços i en les hores punta. El Departament de Territori i Sostenibilitat preveu acabar les obres a finals del 2019.Territori i Sostenibilitat ha previst resoldre aquesta situació amb solucions tècniques diverses, segons cada cas. Així, ha elaborat un pla que inclou tres actuacions, que augmentaran la capacitat de la via i milloraran la fluïdesa i seguretat de la circulació.Els treballs al tram entre Terrassa i Sant Quirze consistiran en l'eixamplament de la calçada per formar un tercer carril al tronc de l'autopista, que s'iniciarà poc després de l'accés de Terrassa est fins a enllaçar amb el tercer carril que ja existeix a l'altura de l'enllaç de Sabadell centre. Aquest nou carril tindrà una longitud de 4,2 quilòmetres. Addicionalment, es formarà un quart carril per facilitar les incorporacions i sortides de l'autopista en aquest tram en millors condicions de seguretat i de fluïdesa.Aquesta obra pretén pal·liar les retencions que s'originen al voltant del quilòmetre 17, on una calçada lateral en el sentit Barcelona aporta diàriament uns 20.000 vehicles (provinents de l'accés de Terrassa est, Rubí, les Fonts i polígons) al tronc de la C-58, que ja ve carregat amb uns 30.000 vehicles procedents de Terrassa centre, Manresa i altres punts.L'ampliació ermetrà als conductors estalviar temps de recorregut. S'espera que el trajecte entre Terrassa i Sabadell s'escurci uns 8 minuts i entre Terrassa i Barcelona es tardin 15 minuts menys.Pel que fa als treballs al tram entre el nus de Sant Pau i l'enllaç amb l'AP-7/B-30, comportaran la formació de dos carrils més a l'autopista en sentit Barcelona per facilitar als conductors els canvis de carril i incorporacions i sortides.Per aconseguir-ho, es donarà continuïtat als ramals actuals de l'enllaç de Sant Pau. Aquesta actuació requerirà eixamplar l'actual estructura sobre el riu Sec i desplaçar uns metres el traçat d'una carretera local situada al peu de l'autopista i que uneix Badia del Vallès i Cerdanyola, així com adequar un tram del riu Sec al seu pas per Badia del Vallès. Aquests nous carrils tindran una longitud d'1,8 quilòmetres.Aquest tram de l'autopista té una intensitat mitjana de trànsit diària d'uns 80.000 vehicles en sentit Barcelona, dels quals 20.000 es desvien cap a l'AP-7.La tercera actuació que Territori i Sostenibilitat ha previst és la millora de l'accés als polígons de Can Parellada, Santa Margarida, Terrassa est i a la carretera BP-1503 a les Fonts i Rubí, i millorar la fluïdesa al tronc de la C-58 en sentit nord. Així, té en redacció el projecte constructiu d'una nova calçada lateral de dos carrils entre els enllaços de Sant Quirze del Vallès i Terrassa est-polígons.D'aquesta manera, dels 48.000 vehicles diaris de mitjana que circulen per aquest punt en sentit Manresa, 22.000 ja es podran incorporar directament a la calçada lateral deixant el tronc de l'autopista més lliure pels 26.000 vehicles que continuen el seu recorregut cap a Terrassa centre, Viladecavalls i Manresa.

