Analitzen la instal·lació de l'edifici de Sabadell on va morir un home electrocutat mentre es dutxava

Segueix sent un misteri què pot haver passat al número 6 del carrer Príncep de Viana, on divendres passat hi va morir un home eletrocutat mentre es dutxava . Avui, el pèrit que va demanar la titular del jutjat de guàrdia ha accedit a l'immoble, juntament amb una comitiva formada per agents dels Mossos d'Esquadra i Policia Municipal, i on també s'ha comptat amb la presència dels veïns.Les tasques dutes a terme a l'interior dels habitatges han passat per analitzar pis per pis la instal·lació, fent comprovacions amb electrodomèstics bàsics i amb els quadres elèctrics, on s'hi troben els diferencials. Els veïns hi han pogut accedir després que diumenge de matinada els van desallotjar davant del perill que comporta l'estat de la instal·lació, un cop part d'ells van declarar que havien patit petites descàrregues quan fregaven els plats o es rentaven les mans.Ahir, després de passar una primera nit fora, alguns dels veïns van poder accedir juntament amb agents de la Policia Municipal per a recollir roba i altres elements de primera necessitat, com ara la documentació personal. La majoria d'ells han passat aquestes dues nits en cases de familiars, tot i que alguns també ho han fet en un hostal del barri d'Hostafrancs, a través de l'Ajuntament.Després d'esperar notícies durant tot el dilluns, aquest dimarts han pogut accedir juntament amb la comitiva, a la qual s'hi han sumat tècnics d'Endesa que, segons han explicat fonts la companyia a, s'han limitat a activar el subministrament elèctric quan el pèrit els ho ha demanat. Els veïns esperen que en els propers dies puguin tenir una explicació detallada de quina ha estat l'afectació, que va provocar la mort d'un veí del Baixos B.