El procés no espanta: deu grans empreses que aposten per Catalunya

L'unionisme dibuixa el procés independentista com un element tòxic per a l'economia catalana. Els líders del PP, Cs i PSC s'han agafat amb força al degoteig constant d'empreses que han canviat la seu fora de Catalunya des que Banc Sabadell va obrir el meló i el govern espanyol va aprovar un decret per facilitar-ho . Ara bé, fins a quin punt és cert aquest escenari catastròfic? Només marxen empreses, o també n'arriben?La veritat és que són moltes les empreses de prestigi internacional que han fet confiança a Catalunya en els darrers mesos per expandir els seus negocis. Tot seguit, un recull de les deu operacions amb més repercussió.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)