VÍDEO Rufián acorrala Cospedal amb el cas Gürtel

La secretària general del PP i ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha negat aquest dimarts al Congrés haver cobrat sobresous en "B". El diputat d'ERC Gabriel Rufián ha aconseguit acorralar-la en algun moment de la seva intervenció amb les preguntes que ha fet durant la comissió que investiga el finançament irregular del PP.Rufián ha fet preguntes concises i contundents, que han incomodat la dirigent popular. "No li fa vergonya ser secretària general d'un partit sentenciat per ser una maquinària de corrupció?", ha preguntat el diputat republicà.També li ha retret que Cospedal hagi desacreditat la justícia per la sentència del cas Gürtel. "Qui és M. Rajoy?", ha etzibat el republicà. "Els papers de Bárcenas tenen res a veure amb el PP?", ha insistit, i Cospedal li ha respost: "Els papers de Bárcenas tenen a veure amb Bárcenas".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)