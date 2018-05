Siemens tria Cornellà per situar el seu nou centre d'innovació digital

Siemens establirà a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) el seu nou centre d'innovació digital per desenvolupar solucions digitals per Mindsphere, la plataforma 'cloud' de la companyia, en el sector energètic, segons ha informat aquest dimarts la companyia. Des d'aquest laboratori d'idees, Siemens investigarà amb la col·laboració de proveïdors, enginyers de programari i experts de la companyia com obtenir el màxim benefici de la tecnologia digital aplicada a l'energia i aconseguir augmentar l'eficiència de plantes i fàbriques.La inauguració del 'hub' serà el pròxim 7 de juny i comptarà amb la presència de la presidenta i consellera delegada de Siemens a Espanya, Rosa García; el conseller delegat mundial de la unitat de negoci Power and Gas de Services, Vinod Philip, i el director general de les divisions Power&Gas i Power Generation Services de Siemens a Espanya, Olivier Bècle.

