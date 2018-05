De Bad Gyal a Núria Graham: totes les actuacions catalanes del Primavera Sound

Programa d'actuacions catalanes al PS18 Dimarts 29 de maig

Za! - Apolo (Primavera als Clubs) - 20:45



Dimecres 30 de maig

Marion Harper - Day Pro (CCCB) - 13:30

The Zephyr Bones - Day Pro (CCCB) - 14:20

North State - Day Pro (CCCB) - 15:10

Holy Bouncer - Primavera with Apple Music (Parc del Fòrum) - 17:00

Maria Arnal i Marcel Bagés - Auditori Rockdelux (Parc del Fòrum) - 18:00



Dijous 31 de maig

Delorean - Auditori Rockdelux (Parc del Fòrum) - 16:00

The Zephyr Bones - Pitchfork (Parc del Fòrum) - 17:40

O'o - Night Pro (Parc del Fòrum) - 18:00

Nightcrawler - Bacardí Live (Parc del Fòrum) - 18:30

Za! - Adidas Originals (Parc del Fòrum) - 20:05

Bad Gyal - Pitchfork (Parc del Fòrum) - 02:15



Divendres 1 de juny

El Último Vecino - Ray-Ban (Parc del Fòrum) - 17:00

Marion Harper - Pitchfork (Parc del Fòrum) - 17:40

Playback Maracas - Bacardí Live (Parc del Fòrum) - 18:30

La Banda Trapera del Río - Adidas Originals (Parc del Fòrum) - 23:30

Miqui Puig - Radio Primavera Sound (Parc del Fòrum) - 03:15



Dissabte 2 de juny

Núria Graham - Ray-Ban (Parc del Fòrum) - 17:00

Damed Squad - Pitchfork (Parc del Fòrum) - 17:40

Alicia Carrera - Desperados Club (Parc del Fòrum) - 18:00

Tutu - The Warehouse (Parc del Fòrum) - 22:30

Indiespot DJ - Radio Primavera Sound (Parc del Fòrum) - 01:30

John Talabot - Desperados Club (Parc del Fòrum) - 02:00

Mujeres - Adidas Originals (Parc del Fòrum) - 03:20

DJ Coco - Ray-Ban (Parc del Fòrum) - 04:15



Diumenge 3 de juny

Xavier Calvet - Sala Teatre (Primavera al Raval) - 13:30

The Crab Apples - Barcelona (Primavera al Raval) - 14:00

Intana - Sala Teatre (Primavera al Raval) - 14:30

Olympic Flame - Barcelona (Primavera al Raval) - 15:00

Marina Herlop - Sala Teatre (Primavera al Raval) - 15:30

Puput - Sala Teatre (Primavera al Raval) - 16:40

Fermin Muguruza eta The Suicide of Western Culture - Barcelona (Primavera al Raval) - 21:00

North State - Apolo (Primavera als Clubs) - 22:30

Núria Graham, en una actuació Foto: Víctor Castelo

Tot ja és a punt per una nova edició de Primavera Sound , una de les cites musicals imprescindibles de l'agenda de Barcelona, i un dels concerts que més impacte genera tant al país com més enllà de les fronteres. Però no tot són grups internacionals, estrelles de renom mundial o grans hits alternatius. Com ja és habitual, el certamen barceloní torna a fer una aposta per l'escena musical catalana, que viu "un moment de salut i expansió formidable", com asseguren els organitzadors.Una les proves d'aquesta bona salut és l'èxit i reconeixement que tenen propostes com les de la catalana Bad Gyal, autèntica sensació del trap i el dancehall, que ha estat reconeguda amb el premi de millor cançó per Jacaranda per part de la web britànica FACT Magazine , una de les més influents del sector. "Un enregistrament apassionat i esperançador que t'empeny a ballar", deien sobre la cançó a l'article.Com no podia ser d'altra manera, Bad Gyal serà una de les puntes de llança del talent local al Primavera Sound 2018, representat en 29 artistes que actuaran al Parc del Fòrum i a la programació de Primavera a la Ciutat entre el 29 de maig i el 3 de juny. Entre ells, noms també imprescindibles de l'escena "indie" com La Banda Trapera del Río, Maria Arnal i Marcel Bagés, Núria Graham, Mujeres, Za!, The Crab Apples, sense oblidar la sonada aparició d'Amaia, guanyadora d'OT, que actuarà amb els catalans The Free Fall Band Un dels moments àlgids pel que fa a la presència catalana de l'esdeveniment es viurà a la botifarrada que Catalan Arts ofereix el dimecres 30 de maig a les 13:30 al CCCB, en el marc de la trobada professional Primavera Pro. Allà es podrà gaudir de les propostes dels figuerencs North State, del quartet barceloní The Zephyr Bones, i de la uruguaiana establerta a Barcelona Marion Harper. Sense oblidar els DJs: de John Talabot a Delorean, passant per Miqui Puig, entre d'altres.

