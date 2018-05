​VÍDEO Els Mossos recuperen el seu propi heroi després del rescat d'un nen a París

La proesa d’en Mamadou a #Paris ens ha fet recordar l’actuació d’un company que no va dubtar gens ni mica en escalar un edifici en flames per rescatar una dona atrapada #SomMossos pic.twitter.com/gV0j2Ol2vn — Mossos (@mossos) 28 de maig de 2018

Després de l'heroica proesa de l'"Spiderman de París", els Mossos d'Esquadra han recuperat a les xarxes socials l'actuació d'un agent del cos de seguretat que el 6 de gener de 2009 "no va dubtar gens ni mica en escalar un edifici en flames per rescatar una dona atrapada".Igual que l'agent dels Mossos, Mamoudou Gassama, un immigrant malià fins ara en situació irregular, va escalar un edifici per salvar a un nen de només quatre anys que estava penjant a la barana d'un balcó. Arran d'aquest acte heroi protagonitzat per Gassama, que s'ha convertit en viral a les xarxes i pel qual se li ha concedit la nacionalitat francesa, el cos de seguretat català ha aprofitat per recordar el seu propi heroi.

