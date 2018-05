Cs de Sabadell demana al govern espanyol que actuï contra la pancarta pels presos de l'ajuntament

Cs de Sabadell ha presentat un escrit davant la delegació del Govern espanyol a Catalunya contra "els llaços grocs i les pancartes demanant llibertat per als polítics presos que pengen de la façana d'institucions públiques".El portaveu local, José Luis Fernández, ha explicat que ​la petició al govern espanyol està basada en la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia del País Basc contra cartells de presos d'ETA, argumentant que són "pancartes i símbols partidistes" que suposen "una infracció dels principis d'objectivitat i neutralitat política que han de regir l'actuació de les administracions públiques".A més, el requeriment presentat per la formació exposa que qualificar de "presos polítics" a aquestes persones "busca distorsionar la realitat per convertir a dirigents polítics presos en presos polítics", utilitzant com a "altaveu" la façana del consistori.Fernández ha avisat la permanència d'aquestes pancartes o símbols partidistes "pressuposa l'assumpció i responsabilitat" de l'administració pública.