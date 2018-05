La CUP, sobre la polèmica dels símbols: «Cs apunta i l'extrema dreta actua»

La CUP denuncia que Junts per Catalunya i ERC estan encaixant "una renúncia rere l'altra". Aquesta és la lectura que fan de la retirada del vot delegat de Toni Comín, però també del fet que la setmana passada s'optés per retirar el llaç groc de la bancada del Govern després Ciutadans protagonitzés una disputa a l'hemicicle. Els anticapitalistes alerten que precisament l'actitud del partit d'Inés Arrimadas i Albert Rivera dona ales a l'extrema dreta. "Ciutadans apunta i l'extrema dreta actua", ha advertit la diputada de la CUP Natàlia Sànchez.La dirigent ha insistit que per cada actitud com la del diputat Carlos Carrizosa que es permeti hi haurà grups d'extrema dreta que seguiran "el seu exemple". És per això que ha demanat "responsabilitat" a la formació taronja, a qui acusa de ser el responsable d'atiar la confrontació. "A Carrizosa se li va permetre fer una irrupció davant d'un símbol legítim i es va decidir retirar el llaç groc", ha lamentat Sànche"z, que ha assegurat que aquest tipus de "renúncies no han de ser acceptables".La CUP ha recordat que el seu suport a configurar una majoria republicana a la mesa del Parlament no va ser precisament perquè es "renunciés a la sobirania del Parlament i als drets de representació dels diputats", com considera que s'està fent amb la retirada del vot de Comín. "Ens trobem amb un president i uns consellers obligats a exiliar-se i aquesta mesa republicana no lluita per la regressió de drets que s’està imposant", ha insistit Sànchez.És per això que els anticapitalistes han refermat la seva voluntat de mantenir-se a l'oposició i no garantir el suport al futur Govern.

