L'alcaldessa de Girona accepta la renúncia de la regidora Isabel Muradàs

L’a batllessa de Girona, Marta Madrenas, ha anunciat aquest matí que acceptava la renúncia de la regidora d’Educació i Esports de l’Ajuntament, Isabel Muradàs, en el seu càrrec. Muradàs havia posat el càrrec a disposició de l’alcaldessa, quan es va fer saber que havia estat citada a l'Audiència Nacional com a investigada per corrupció en el cas del 3% que vincula CiU amb el finançament irregular.Josep Pujols serà qui assumirà la gestió de les regidories d’Educació i d’Esports de l’Ajuntament de Girona a partir que es faci efectiu el canvi, previsiblement en el Ple municipal del mes de juny."Sempre he cregut que els càrrecs públics hem de tenir una alta dosi de responsabilitat ètica i moral i aquesta exigència que sempre he defensat m’obliga a prendre aquesta decisió. Ho lamento profundament, perquè confio en la seva honestedat sense fissures, igual com tot el govern. Ha estat una peça imprescindible en el projecte d’aquest govern en els darrers set anys”, ha explicat la batllessa de Girona, Marta Madrenas.Madrenas, doncs, deu haver satisfet la petició que li va fer fa uns dies la CUP-Crida per Girona, en què demanava a la batllessa "un exercici de compromís amb la transparència i la lluita contra la corrupció" perquè destituís la fins ara regidora d'Educació. De fet, Muradàs va posar el seu càrrec a disposició de la batllessa i va manifestar, també, la seva voluntat de concentrar els esforços en la defensa de la seva honorabilitat en el procés judicial que s’ha engegat.

