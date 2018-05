Iglesias està disposat a impulsar una moció de censura si fracassa la de Pedro Sánchez

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha anunciat aquest dimarts que, en cas que fracassi la moció de censura del PSOE contra Mariano Rajoy -a la que hi donaran suport-, la seva formació està disposada a impulsar una altra que tingui com a objectiu treure el PP del govern i "treballar perquè hi hagi eleccions com més aviat millor".Així ho ha assegurat en declaracions als mitjans de comunicació als passadissos del Congrés, després d'assenyalar que l'opció de prestar diputats a Ciutadans perquè siguin ells els que registrin una moció de censura encaminada a aquest avançament electoral no té sentit, quan el seu grup d'Units Podem té els suficients per impulsar-la."Nosaltres no necessitem prestar diputats a ningú. Ciutadans no pot presentar una moció. Nosaltres sí. Estaríem disposats a dialogar amb Ciutadans i ja veuríem quin és el resultat", ha assegurat el líder de Podem. "Ens sembla sensat en cas que fracassi la moció de Pedro Sánchez, que hi donarem suport, intentar aconseguir que la paraula la tinguin els ciutadans", ha remarcat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)