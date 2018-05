Sabadell reclama una línia de tren que connecti el Vallès amb l'aeroport del Prat

L’Ajuntament de Sabadell demanarà al conseller de Territori i Sostenibilitat que creï una línia de tren que connecti la ciutat amb l’aeroport del Prat. Així ho ha anunciat l’alcalde, Maties Serracant, aquest dimecres en el marc d’una roda de premsa on s’ha plantejat l’estratègia local per internacionalitzar Sabadell, una iniciativa que compta de 25 actuacions incloses en un pla amb set eixos estratègics.En aquest sentit, el pla considera bàsiques les grans infraestructures, com ara el ferrocarril, el port o l’aeroport, per tirar endavant aquesta projecció internacional, i per fomentar i desenvolupar la capacitat de connectivitat territorial a escala local, com ara el Vallès, com regional i internacional.“Demanarem una reunió amb el nou conseller per tractar la creació d’una nova línia ferroviària que connecti el Vallès amb l’Aeroport del Prat”, ha explicat Serracant, una mesura que hauria de beneficar altres localitats com Terrassa, Cerdanyola, Ripollet o Montcada, com uns dels espais amb més densitat urbana.“Necessitem estar plenament connectats a escala internacional per mitjà de l’aeroport del Prat, necessitem estar plenament connectats amb el Corredor del Mediterrani”, ha afegit Serracant. La proposta en si no suposaria crear un nou traçat, si bé passaria per aprofitar el de la línia R4 per implementar un tren semidirecte de 35 o 40 minuts de trajecte.Les estratègies que planteja l’Ajuntament de Sabadell per internacionalitzar la ciutat passen per millorar el coneixement i el reconeixement de Sabadell a l’exterior; la millora urbana i d’infraestructures per a la projecció exterior; la definició d’una estratègia per a la captació d’inversions, esdeveniments, talent i innovació; la potenciació de la participació de la ciutat en les polítiques de la UE; la revisió de la relació de Sabadell amb la Mediterrània, l’Amèrica Llatina, l’Àsia i l’Àfrica; l’impuls de les estratègies de desenvolupament sostenible de la ciutat, i la millora de la governança de l’acció exterior de Sabadell.En l’àmbit turístic, es proposa crear una oficina de turisme al mateix Ajuntament, posar en marxa una pàgina web específica i crear una taula on els agents implicats hi aportin els seus posicionaments. Amb tot, també es vol aconseguir el Segell de Destinació Esportiva de l’Agència Catalana de Turisme (ACT).En l’àmbit de la solidaritat, també es posa sobre la taula el Pla Director de Cooperació i Solidaritat 2018-2022, que estableix les prioritats estratègiques de les polítiques municipals en aquest àmbit.

