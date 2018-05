Nestlé referma la confiança en Catalunya i potencia el «hub» d'Esplugues

Nestlé referma el seu compromís amb Catalunya. La multinacional ha anunciat que potenciarà el seu centre tecnològic d'Esplugues. Ara ja hi treballen 150 treballadors i la companyia suïssa pretén centralitzar tot el desplegament d'aquest sector en les instal·lacions catalanes.Ara per ara no concreta si aquest moviment suposarà un increment del personal o un augment notable de les inversions econòmiques. Ara bé, Nestlé acomiadarà 500 treballadors a Suïssa, on hi té la central, per donar un pes molt més destacat a la central catalana.En aquest mateix sentit, a mitjans de la setmana passada, el director general de Nestlé a Espanya, Laurent Dereux, va assegurar que la companyia no ha notat "cap impacte" per la situació política a Catalunya i va negar haver rebut cap pressió per traslladar la seu fora del principat. De fet, la fàbrica de Reus assumirà una part de la nova producció ecològica que l'empresa vol llançar a l'estat espanyol.

