«Un donant de teixits pot ajudar cent persones»

L’Hospital Universitari Mútua Terrassa organitza aquest dijous 31 de maig una nova conferència del cicle de "Dijous de Mútua", aquesta vegada centrada en la donació de teixits. La conferència, sota el títol "Donar per rebre", comptarà amb la presència de la doctora Elisabeth Navas, metge adjunt del Servei d'UCI i coordinació de Trasplantament; el doctor Xavier Genís, responsable del Donor Center (centre coordinador del BST); i Isabel Marín, coordinació de Treball social de MútuaTerrassa. Es fa a les 18h a l'edifici docent, és gratuïta i està oberta a tota la ciutadania.



La metgessa Elisabeth Navas durant l'entrevista sobre la donació de teixits. Foto: A.M.

- La donació d'òrgans és una cosa que fa molts anys que es coneix igual que la donació de sang però encara no és prou conegut el fet que els teixits també es poden donar.- Es dóna pell, per a grans cremats; còrnies per millorar la vista; ossos per reconstruccions com el fèmur o l'húmer; els vasos sanguinis, les vàlvules del cor, els cartílags o els tendons.- Es pot ser donant fins als 80 anys i tothom pot donar les còrnies encara que hagi patit alguna malaltia. Pel que fa a la resta de teixits dependrà de si la persona té malalties com càncer, VIH, Hepatits B i C.- De fet, tothom és donant si en vida no s'ha expressat explícitament que no vol ser-ho. De tota manera, en el moment de la defunció, si la persona no havia dit res i la família no ho vol, es respecta. Per ser donant no cal cap paper ni cap carnet, només que s'hagi comunicat a un familiar.- La donació es fa una vegada la persona mor i cal fer-ho abans de les 24 hores però no necessita la rapidesa de la donació d'òrgans que cal fer-ho molt ràpid per mantenir l'òrgan viu.- És difícil perquè encara falta molta pedagogia sobre què és la donació de teixits i els familiars estan en un moment de dol. A vegades costa molt tractar aquests temes però amb les famílies que tenen molt integrat la qüestió de la donació és tot més fàcil. A la Mútua Terrassa tenim un protocol pel qual és la treballadora social qui contacta amb la família quan algú ha mort i és ella qui els ajuda a fer tot el procediment de papers i alhora també els pregunta el tema de la donació. La idea és arribar a aconseguir que les donacions es converteixin en un tràmit més després d'una defunció.- Els teixits és el què més es trasplanta i és molt necessari perquè un sol donant pot ajudar cent persones.- Si s'ha de fer una cirurgia a l'os, per exemple, cal posar os amb pols o un fragment que ve d'un donant. De la mateixa manera passa amb operacions de tendons o també és molt important les vàlvules del cor perquè t'evita posar vàlvules mecàniques.- Actualment l'organisme que s'encarrega de gestionar-ho és el Banc de Sang i Teixits que físicament està al [email protected] de Barcelona. Allà és on es fragmenta, s'esterilitza, s'emmagatzema tant els teixits com la sang dels donants i es distribueix als hospitals.- A diferència dels òrgans que estan dins del cos i si te'ls treuen, no es veu, alguns dels teixits són físics i això fa que hi hagi força reticència a treure una còrnia, un os o pell, per exemple.- Doncs precisament fem la conferència del dijous per donar a conèixer la donació de teixits, perquè creiem que cal que la ciutadania es conscienciï encara més per què quan arribi el moment de donar es faci amb més normalitat.