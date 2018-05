Els veïns del bloc on un home va morir electrocutat a Sabadell entren a recollir pertinences

Un dels agents amb veïns del bloc Foto: Juanma Peláez

Els veïns del bloc d'edificis del barri de Ca n'Oriac, a Sabadell, on divendres passat va morir un home eletrocutat mentre es dutxava han pogut tornar a casa seva, però només de manera momentània. Agents de la Policia Municipal els van acompanyar aquest dilluns a última hora de la tarda perquè poguessin recollir les pertinences més bàsiques, com ara roba i documentació.Les primeres investigacions apunten a què la víctima va patir un descàrrega elèctrica fruit del mal estat de la instal·lació, motiu pel qual la policia va sol·licitar a Endesa la desconnexió de l'edifici de la xarxa elèctrica comuna. Diumenge, després que altres veïns afirmessin que també els havia passat la corrent, i davant el perill que presentava el bloc de pisos, la Policia Municipal va desallotjar les 27 persones que hi resideixen.La majoria d'ells han passat la segona nit fora de casa amb familiars, però també a l'Hostal Ric, a la carretera de Terrassa. És previst que durant el dia d'avui es facin visites pis per pis amb tècnics per analitzar l'estat de la instal·lació elèctrica, amb l'objectiu de localitzar la possible anomalia que provocaria el contacte entre la xarxa elèctrica i la de l'aigua corrent.

