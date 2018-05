El president del TSJC se suma a la crida contra els llaços grocs a l'espai públic

El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús M. Barrientos, afirma que les imatges d'enfrontaments a platges o a altres espais públics per la retirada de símbols grocs són "preocupants". D'aquesta manera, subscriu la crida que va fer el tinent fiscal de la Fiscalia Superior de Catalunya, Pedro Ariche, instant els responsables polítics i les associacions a "preservar els espais públics de qualsevol connotació de signe polític". Barrientos creu que garantint la neutralitat s'evitaran "enfrontaments d'aquesta naturalesa". En relació a si aquesta petició pot col·lidir amb drets fonamentals com la llibertat d'expressió o de manifestació, Barrientos opina que els drets individuals tenen "límits". "Els drets individuals han de ser protegits i, tot i que el rol judicial en qualsevol conducta és preservar-los en la major mesura possible, no deixa de ser una norma de convivència", ha dit. El president de l'Audiència de Girona, Fernando Lacaba, ha fet extensiva aquesta crida a "mantenir la neutralitat" als professionals de l'àmbit judicial, com advocats o procuradors.Les imatges d'enfrontaments a platges o altres espais públics preocupen al president del TSJC, Jesús M. Barrientos. "És una situació que avui preocupa a qualsevol observador extern i especialment als que vivim dins de la societat catalana", insisteix. Per això, subscriu la petició que va fer el tinent fiscal de la Fiscalia Superior de Catalunya, Pedro Ariche, instant als responsables polítics i les associacions a "preservar els espais públics de qualsevol connotació de signe polític".El president del TSJC considera que si es garanteix la neutralitat s'evitarà que es produeixin aquest tipus de conductes. Preguntat sobre si aquesta petició podria topar amb drets fonamentals com a llibertat d'expressió o de manifestació, ha dit que aquests drets tenen "límits" i que, tot i que han de ser "protegits" i el "rol judicial" és "preservar-los" si estan "en joc", les normes de convivència estableixen que "aquests drets, en alguns escenaris, troben límits en la preservació d'altres interessos"."Els jutges no fan altra cosa que aplicar les normes i els límits els fixen les cambres legislatives", ha dit. En aquest sentit, ha afegit que si els representants d'aquestes cambres consideren que les limitacions s'han d'establir en "altres punts, hi ha l'opció de modificar els textos normatius".Barrientos també s'ha referit al fet que el TSJC hagi conclòs que no es competent per resoldre sobre la no publicació al DOGC del decret de nomenaments dels consellers. El president de l'alt tribunal no ha volgut entrar a valorar la decisió però ha explicat que la secció cinquena de la Sala Contenciosa del tribunal entén que adoptar mesures cautelaríssimes correspon al Suprem."La sala el que fa és qüestionar la seva pròpia competència i obrir un període d'al·legacions de les parts. Abans de prendre una decisió definitiva, les escoltarà", ha insistit.

