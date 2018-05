El Parlament intentarà arribar a un consens sobre els llaços grocs a l'hemicicle

Anna Caula (ERC): "Potser val la pena recordar que un llaç groc vol dir solidaritat amb els presos i defensar la seva llibertat"

El Parlament no vol que es torni a repetir la imatge de disputa entre grups parlamentaris per la presència de llaços grocs en record dels presos polítics . És per aquest motiu que el president de la cambra, Roger Torrent, convocarà una reunió amb tots els partits per explorar un consens que eviti que el conflicte que s'ha viscut als carrers es traslladi també a l'hemicicle.Resta per veure quina serà la solució que Torrent posarà sobre la taula, però els diferents grups ja han fet les seves respectives peticions en base al seu criteri polític. El principal protagonista de la polèmica escena del ple del dijous passat, el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha exigit que es reguli la presència dels llaços grocs i d'altres tipus de simbologia "especialment de la bancada del Govern". El seu argument és que un executiu ha de governar "per a tots els catalans" i que, per tant, s'ha d'eradicar "l'exhibició de símbols partidistes" i mantenir "la neutralitat de les institucions".Les diferències entre els dos blocs es traslladen a l'hora d'avalar o no la presència dels llaços grocs a l'hemicicle. Des de l'independentisme censuren l'actitud de Ciutadans, a qui acusen d'utilitzar el Parlament "com un plató de televisió" i de no respectar la llibertat d'expressió. "Potser val la pena recordar que un llaç groc vol dir solidaritat amb els presos i defensar la seva llibertat. No entenc que a algú li pugui molestar això. Defensar el que tu penses no ha de voler dir destruir el que tens al costat", ha argumentat la portaveu parlamentària d'ERC, Anna Caula. La diputada de Junts per Catalunya Gemma Geis, per la seva banda, ha defensat la necessitat de pactar una declaració institucional per garantir la llibertat d'expressió.També els comuns han carregat contra l'actitud de Ciutadans. La portaveu de Catalunya en Comú-Podem, Elisenda Alamany, ha titllat de "lamentable" l'acció de Ciutadans i ha denunciat que la formació d'Inés Arrimadas provoca el "show mediàtic i fa ús de l'enfrontament per treure'n rèdits electorals". Tant comuns com PSC han instat a no atiar els missatges de "crispació i enfrontament" des de les institucions."Hem de superar debats estèrils. Els ciutadans i les ciutadanes estan cansats del debat sobre posar o treure llaços. S'ha de governar per a tota la ciutadania", ha defensat la portaveu dels socialistes, Eva Granados, que ha afegit que el punt de consens s'ha de trobar "entre la defensa de la llibertat d'expressió i la no colonització".

