Cinc anys d'informació de proximitat al Pallars

Pallars DIgital és referent informatiu al Pallars. Foto: Captura

Jordi Ubach i Darío Albert són els conductors de l’informatiu Pallars. Foto: Ràdio Tremp

El diari Pallars Digital va complir diumenge el seu cinquè aniversari. El dilluns 27 de maig de 2013 el diari de les comarques pallareses va començar a fer-se camí en un panorama mediàtic amb poca presència al Pallars. Amb recursos limitats, un gran repte al davant i molta il·lusió, aquest mitjà ha crescut amb identitat pròpia, posant com a principis bàsics la independència en la comunicació, la voluntat d'oferir més mecanismes de participació a la ciutadania i la cura per la qualitat periodística.Des del primer dia, els objectius prioritaris del diari passen per donar veu a les diferents realitats del conjunt de les dues comarques que formen el Pallars, esdevenir un element cohesionador del territori i informar sobre l'actualitat de les comarques pallareses. Un projecte que, per descomptat, no hagués estat possible sense la confiança que dia rere dia ens dipositen els nostres lectors i, com no, sense els socis, col·laboradors i anunciants que donen vida al diari i el sustenten econòmicament.Per celebrar l’efemèride,ha organitzat pel proper 2 de juny una festa amb música, sortejos i moltes més sorpreses que començarà a les 8 de la tarda. Enguany, la celebració tindrà lloc a la Fàbrica Ctretze de la Pobla de Segur, amb entrada gratuïta i amb l’actuació destacada de Porto Bello -grup revelació als premis Enderrock d'enguany- i un DJ convidat.A més, durant la nit també se sortejarà una entrada per a dos persones al festival Talarn Music Experience 2018, amb l’opció d’escollir una de les tres nit programades, així com una samarreta del festival i un pack de cerveses Ctretze Pirineus. Per participar al sorteig, es podran comprar les tires la mateixa nit de la festa, on també s'anunciarà el guanyador.Actualment, el diari compta amb unes xifres de rècord, que superen fins i tot les màximes assolides l’any passat, que han consolidat el seu lideratge. En l’últim any,ha registrat un total de 883.111 visites, segons dades obtingudes a través de Google Analytics, un increment del 10,35% respecte les xifres de l’any anterior, que van ser de 800.212. Pel que fa als usuaris únics, l’últim any han estat 259.571, mentre que l’any anterior van ser 292.658.Les 883.111 visites de l’últim any -en el període comprès entre el 27 de maig del 2017 i el 26 de maig de 2018- suposen 2.419 visites al dia de mitjana, quan l’any passat la xifra era de 2.192 visites al dia. La d’aquest últim any és una audiència mai assolida fins ara, que demostra la incidència i la importància del diari en el dia a dia dels pallaresos.A aquestes dades hi cal afegir el seguiment que genera el diari a les xarxes socials. Entre Facebook suma més de 16.300 seguidors -11.051 a Facebook i 5.287 a Twitter- amb una gran influència, on les piulades, els comentaris i les fotos generen una gran interacció entre els usuaris. A més, el diari compta amb un canal a Instagram amb que està ja a punt d’assolir els 2.000 seguidors.és el projecte personal del periodista de Tremp Jordi Ubach, que convençut de la necessitat de crear un mitjà de comunicació que donés veu a les comarques del Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, decideix iniciar aquesta aventura el maig de 2013.Amb poc més d’un any i mig de vida i d'enriquidora experiència, Pallars Digital emprèn una nova etapa gràcies a l'acord de col·laboració mútua amb, el diari digital líder en català, que s'interessa pel projecte. Des de llavors, el pas endavant del diari de les comarques pallareses ha estat notori, ja que no ha parat de créixer a nivell d'audiència.Amb l'inici d'aquesta nova aventura amb, el diari pallarès també experimenta progressius canvis visibles per al lector, com un web totalment renovat, també en versió mòbil, que aporta més possibilitats visuals al lector i consolida la professionalització del mitjà. També és destacable la possibilitat de seguir les notícies dea través de la nova aplicació per a telèfons mòbils de NacióDigital L’últim esglaó en la consolidació del mitjà de referència al Pallars va ser la incorporació, l’abril de 2017, del periodista de Tremp, Darío Albert, que s’uneix al projecte i entra a formar part de l’equip d’un diari que aspira a créixer i a consolidar-se amb el temps. A finals de l’any 2017 el diari també va obrir un canal a Telegram , una aplicació de missatgeria instantània que es pot descarregar tant al telèfon mòbil com a l’ordinador.Des del passat mes de setembre, la informació del diaritambé omple de contingut els Informatius de Ràdio Tremp , gràcies a l’ acord entre el diari de les comarques pallareses i Digital Hits FM , propietària de la freqüència 95.8 FM a la capital del Pallars Jussà. Aquest acord va possibilitar el retorn de Ràdio Tremp a la ciutat després de 27 anys inactiva.Un dels projectes més destacats deneix el mes d'abril de 2016 amb una campanya de socis que té per objectiu convertir el diari en un mitjà econòmicament sostenible gràcies a la fidelització i la col·laboració de tots els seus lectors, que al mateix temps es veuen beneficiats d'avantatges exclusius mensuals com sortejos, descomptes i promocions, a part de formar part activa del projecte.El dia 10 de cada mes,sorteja un premi entre tots els lectors. La iniciativa va arrencar amb molt èxit i, en dos anys, ja s'han sortejat entre tots els socis nits d'hotel, baixades en ràfting, vols en parapent, sopars per a dues persones o lots de productes pallaresos. Pots fer-te soci seguint aquest enllaç

