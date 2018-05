El partit Osca-Nàstic, sota sospita per les cases d'apostes

Les cases d'apostes d'arreu del món van decidir eliminar la seva aposta del partit entre l'Osca i el Nàstic que es va disputar diumenge passat a l'estadi El Alcoraz. Van decidir fer aquest pas després d'observar que s'havien produït moviments de grans quantitats de diners, de forma inexplicable, en les cotitzacions del partit i que procedien de l'Europa de l'est i Àsia, majoritàriament.Segons explica el digital El Confidencial , una hora i mitja abans que engegués el partit, 30 de les 59 cases d'apostes més importants del món van retirar aquest enfrontament de la seva graella d'apostes perquè la victòria de l'equip visitant, el Nàstic, va rebre una quantitat de diners molt elevada. El resultat, per cert, va ser el de victòria pels de Tarragona per 0-1.Davant d'aquesta situació, les cases d'apostes sospiten d'un possible arreglament i per això van decidir que no es podrien jugar en aquest partit.Pel Nàstic era gairebé un partit a vida o mort, ja que perilla el fet de mantenir la categoria, i per aquest motiu les cotitzacions de l'equip tarragoní van caure en picat de manera molt ràpida i això va fer que els operadors sospitessin, segons apunta el mateix diari. Quan el partit ja s'estava disputant, es van produir moltes apostes, procedents del mercat asiàtic, que s'arribaria a la mitja part amb un empat a 0, tal com es va produir.El diari apunta que Francesco Baranca, secretari general de Faderbet, confirma les sospites del partit. El membre de l'entitat que lluita contra el frau i les apostes il·legals destaca els apostants podrien haver obtingut uns beneficis d'uns 10 milions d'euros com a mínim.

