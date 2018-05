VÍDEO Espectacular mànega al delta de l'Ebre

Les imatges que els mostrem a continuació van ser gravades per una veïna de Sant Jaume d'Enveja (el Montsià) aquest dilluns. Es tractaria d'una mànega que hauria entrat per mar.La tromba marina, mànega d'aigua o cap de fibló, és un intens vòrtex columnar o remolí, normalment en forma d'embut, que passa sobre un cos d'aigua, normalment connectat a un núvol cumuliformes.Les trombes marines es divideixen en dos tipus: tornados i no tornados, aquestes segones són les més habituals.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)