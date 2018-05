Agressió espanyolista a un exregidor i membre del CDR de Parets del Vallès

Un vehicle de la Policia Local de Parets del Vallès Foto: NacióGranollers

L'exregidor d'ICV a Parets del Vallès i ara membre actiu del CDR de la població, Joan Folguera, ha denunciat davant la policia que aquest dilluns al vespre va patir una agressió espanyolista. Segons informa el diari local SomParets , l'home es trobava passejant el seu gos i va coincidir amb un dels seus veïns, que també passejava el seu. Va ser llavors quan suposadament l'agressor va instar el seu gos a atacar-lo i finalment el va mossegar a la cama.A banda, la denúncia també recull que l'agressor va intentar colpejar-lo amb el puny al crit de "et mataré", "Catalunya és Espanya" o "Us penseu que sou superiors?". Amb el cop, segons la seva versió, li hauria trencat les ulleres. Després d'això, la baralla hauria acabat.Tot seguit, tal com recull el mitjà, l'home va desplaçar-se fins a l'hospital de Mollet on va rebre assistència per "lesions múltiples no especificades" i tot seguit fins a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, on va presentar la denúncia.El judici ràpid s'espera per a aquest dijous.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)