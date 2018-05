El grup Planeta perd l'exclusivitat del premi Sant Jordi de novel·la

Joan-Lluís Lluís, darrer guanyador del Sant Jordi Foto: Adrià Costa

El Grupo Planeta perd l'exclusivitat del premi Sant Jordi de novel·la. Òmnium Cultural ha publicat les bases renovades del certamen, que fins ara publicava Proa, una de les filials de l'empresa de José Lara García i que ara obre a la resta d'editorials. El nou premi, però, limita a tres les edicions consecutives que podrà encadenar una mateixa editorial. AA banda del canvi d'editorial, també canvien les condicions per al guanyador, que rebrà directament una dotació econòmica de 60.000 euros i, a banda, els diners generats pels drets d’autor. D’aquesta manera, el premi Sant Jordi es converteix en el guardó més ben dotat de la literatura en llengua catalana.Òmnium ha indicat que amb la renovació del certamen busquen potenciar la figura de l’autor i la creació literària en llengua catalana. Així mateix, un altre dels objectius és dinamitzar el sector editorial. A banda, es renovarà el jurat encarregat de decidir l’obra guanyadora i estarà integrat per cinc especialistes de prestigi i sense vinculació amb el sector editorial.En declaracions a, Emili Rosales, director editorial del Grup 62 –que fins ara publicava l'obra guanyadora amb el segell Proa–, ha afirmat que el grup es troba "en total sintonia amb Òmnium per rellançar el premi. Hi concursarem amb tot la il·lusió i amb un projecte engrescador". Rosales també ha volgut especificar que tant Proa com el seu grup editorial "mantenen i mantindran la seu a Barcelona, així com sempre ha estat".El concurs es dirigeix a totes aquelles editorials o grups editorials que tinguin la seu física i fiscal als Països Catalans i publiquin regularment narrativa en llengua catalana. La guanyadora del concurs haurà de comprometre’s a coeditar, juntament amb Òmnium, l’obra guanyadora corresponent a les edicions 2018, 2019 i 2020. Els llibres editats passaran a formar part d’una col·lecció que recollirà les obres guardonades amb el Premi Sant Jordi de novel·la a partir de l’edició del 2018.Les editorials que vulguin optar a la coedició del premi Sant Jordi els propers tres anys poden presentar propostes fins al proper 29 de juny i un jurat examinarà les propostes rebudes i emetrà el veredicte finals abans del 30 de juliol. Cap dels membres del jurat podrà tenir vinculació laboral o interessos econòmics en el sector editorial.Les bases del concurs per a editorials també preveuen que les novel·les guardonades a partir de l’any que ve amb el Sant Jordi tinguin una imatge gràfica pròpia que les identifiqui com a part d’una col·lecció. La primera edició haurà d’arribar a les llibreries abans del 28 de febrer i tindrà una tirada mínima de 15.000 exemplars. L’editorial haurà de garantir la possibilitat de fer-ne reimpressions així com una bona distribució dels llibres arreu dels Països Catalans.En paral·lel, també s’han fet públiques les bases per presentar novel·les per a l’edició d'aquest any. L’obra guanyadora la decideix un jurat independent designat per l’entitat, que també es renovarà. El guardó es lliurarà en el marc de la Nit de Santa Llúcia, la Festa de les Lletres Catalanes, conjuntament amb altres premis de diverses disciplines.

