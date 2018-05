Barcelona condemna per unanimitat la violència dels incidents pel llaç groc i crida a la calma

L'Ajuntament de Barcelona ha celebrat aquest dimarts una Junta de Portaveus extraordinària d'una hora sobre els incidents que es van viure aquest diumenge a la plaça de Sant Jaume per la presència del llaç groc a la façana del consistori . Els grups municipals han acordat per unanimitat condemnar la violència dels fets, investigar-los i fer una crida a la calma i a la responsabilitat. També s'ha decidit mantenir el crespó al balcó, però ho rebutgen Ciutadans, el PSC i el PP, que han tornat a reclamar que es retiri.El primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, considera que en el context polític és "enormement important" que s'hagi arribat als tres acords per unanimitat. Pisarello ja va assegurar aquest dilluns que el llaç groc no es retiraria, i ha recordat que es va pactar posar-lo en una Junta de Portaveus fa mesos. El PP també ha reclamat que es condemni altres incidents, com les pancartes contra regidors populars, i la CUP, que se celebri una comissió de Presidència extraordinària per debatre sobre com afrontar "l'auge del feixisme" al carrer.Els fets es van produir el diumenge al migdia, quan un grup de persones, convocades per Coordinadora per Tabàrnia, Democracia Unida Española i Somatemps, entre altres, va colpejar les tanques que envolten l'entrada principal del consistori. Entre els manifestants hi havia ultres, i un agent de la Guàrdia Urbana va patir una agressió. El que va encendre els ànims són els moviments que en aquell moment es van produir per recol·locar el llaç groc del balcó, que s'havia mogut pel vent. Tècnics municipals van decidir després retirar-lo per rebaixar la tensió, fins que el mateix Pisarello va donar l'ordre de restituir-lo. Va estar tret 10 minuts.El portaveu d'ERC, Jordi Coronas, ha subratllat que, malgrat que es manté el desacord pel que fa a mantenir penjat el llaç groc, té el suport de 29 dels 41 regidors del consistori. El republicà ha assegurat que la reunió no ha estat de les més tibants del mandat. "Hem tingut comissions més tenses que aquesta junta", ha afirmat. Jaume Ciurana (PDECat) ha defensat que el crespó ha de continuar "mentre es mantingui la situació d'anormalitat" derivada del procés català.Per contra, la líder de Cs, Carina Mejías, ha tornat a reclamar "la neutralitat de les institucions públiques" i que es retiri el llaç. En la seva opinió, "per mantenir la calma cal mantenir les institucions públiques lliures de qualsevol referència partidista". Carmen Andrés (PSC) ha interpel·lat directament a Colau i li ha reclamat que sigui "la de tots els barcelonins i blindi els espais institucionals de partidisme". Javier Mulleras (PP) considera que tant a l'espai públic com a les institucions "ha de regnar la neutralitat", i pensa que el crespó groc és un símbol que "genera divisió i que no ajuda a la convivència". També reclama que sigui retirat de les seus dels districtes.Per a Maria Rovira (CUP), "voler que certa simbologia no estigui a l'espai públic és directament feixisme. La cupaire ha mostrat la preocupació "per l'auge del moviment feixista que campa lliurement pels carrers de Barcelona", raó per la qual han reclamat una comissió extraordinària de Presidència, i ha reclamat que es condemni "tota la violència des del 8 de setembre". A més, ha recordat que ja fa molts anys que al conjunt dels Països Catalans es pateix violència de l'extrema dreta i de l'estat espanyol. Per a Rovira, no s'han d'atorgar permisos per realitzar manifestacions d'extrema dreta.

