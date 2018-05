T'acostes al salari anual més habitual?

El salari anual més habitual va ser de 16.497,4 euros el 2016, una xifra similar a la dels dos anys anteriors, segons l’Enquesta Anual d’Estructura Salarial de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), amb les dades corresponents a l’exercici del 2016.Per la seva banda, el salari mitjà anual per treballador va pujar un 0,2% el 2016, fins a situar-se en 23.156,34 euros. No obstant, l’INE precisa que el salari més freqüent va ser de gairebé 16.500 euros anuals, amb una diferència entre ambdós de més de 6.000 euros.L’organisme estadístic explica aquesta diferència entre el salari mitjà i el més habitual perquè hi ha pocs treballadors amb salaris molt alts, però que influeixen notablement en el salari mitjà. L’INE fa, doncs, una divisió entre els que tenen un salari superiors i els que tenen un salari inferior per obtenir el salari mitjà, que el 2016 es va situar en 19.432,6 euros.Els treballadors amb contractes de duració determinada van guanyar una mitjana de 16,567,8 euros anuals el 2016, un 0,9% més que el 2015, davant dels 24.516,4 euros dels contractes indefinits (-0,2%). En general, els treballadors amb un contracte de duració determinada van tenir un salari mitjà anual inferior en un 32,4% al dels contractes indefinits.

