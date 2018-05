Ivo Vajgl: «Espanya ha trencat la regla d'or de la democràcia: ha usat la violència»

Si em pregunta què sento quan escolto les famílies dels col·legues que estan patint perquè la llei els vol a la presó en unes circumstàncies horribles, ho comparo amb el procés estalinista

L'eurodiputat i exministre d'Exteriors eslovè, Ivo Vajgl. Foto: Aida Morales

La situació catalana preocupa a Europa. Els estats de la Unió Europea presten més atenció que mai a la democràcia espanyola, tot i que escassegin els pronunciaments públics. L'eurodiputat eslovè Ivo Vajgl parla d'una "conspiració del silenci" en el si de la Unió Europea. Ell és un dels pocs parlamentaris que ha escoltat les explicacions de les famílies dels presos polítics catalans, del grup de suport al raper Valtònyc i de les famílies dels joves d'Altsasu , que s'han acostat al cor d'Europa per demanar l'ajuda i la solidaritat. Vajgl és membre de l'Aliança dels Liberals i Demòcrates per a Europa, i va ser ministre d'Exteriors a Eslovènia. Des del 2009 treballa com a eurodiputat al Parlament Europeu, des d'on intenta defensar els valors europeistes de la llibertat i els drets humans. En aquesta conversa ambexposa les repercussions europees del cas català i es mostra crític amb l'actitud del govern espanyol, reaci a atendre el conflicte des de la negociació política.- El problema de Catalunya dins d'Espanya o de Catalunya per ella mateixa és un problema polític. És un problema polític modern que només es pot solucionar per vies polítiques, ja sigui al Parlament o en qualsevol altre parlament. S'ha de resoldre per la via del diàleg entre uns i altres, i posant els arguments sobre la taula, però mai utilitzant altres camins. Mai utilitzant la violència.- Sí, el govern espanyol ha decidit trencar aquesta regla d'or de la democràcia: ha usat la violència al carrer, intentant impedir que la gent expressi què vol i fent impossible votar. I això és una molt mala notícia per a la democràcia espanyola perquè vol dir que hi ha alguna cosa que no va bé en la separació de poders. És obvi que les institucions judicials a Espanya actuen com els polítics esperen d'elles. I això és un error.- Si em pregunta què sento quan escolto les famílies dels col·legues que estan patint perquè la llei els vol a la presó en unes circumstàncies horribles, ho comparo amb el procés estalinista, perquè nosaltres sabem què va passar a l'est d'Europa i hauríem de pensar seriosament en treure una targeta vermella al govern espanyol i a la democràcia espanyola.- És obvi que el govern espanyol ha intentat mostrar el problema català com una cosa que pot arribar a trencar la integritat d'altres països europeus. I per això Europa prefereix mirar cap a una altra direcció, posant-se en ridícul, perquè omet les regles més importants de la democràcia. Penso que això és inacceptable perquè s'hauria de pensar més en la democràcia en tot Europa, i no pensar en com protegir-se entre polítics del mateix partit.- Les famílies polítiques han comès a Europa seriosos errors en el passat més proper. La llista és molt llarga. I ells no es pregunten què fan, com s'han de gestionar determinats casos i què passa amb les regles de la democràcia. Només pensen: és un dels nostres.- Sí, penso que les institucions europees haurien de trucar el govern espanyol i instar-lo a canviar d'actitud, a respectar la llei i respectar la llibertat d'expressió. A més, el govern espanyol està fent el discurs de molts mitjans, i això és un tractament autoritari de la llibertat d'expressió. És una cosa que la Unió Europea no pot tolerar i no ha de tolerar.- És un tipus de conspiració del silenci, el fet de parlar sobre drets humans a Espanya. A nosaltres no és que no ens agradi Espanya, al contrari, a nosaltres ens agrada, però ara estem parlant de democràcia, no estem parlant de la qüestió catalana sobre la independència. Ara estem parlant només de respectar les regles de la democràcia i que, si hi ha diferències, aquestes s'han de discutir, però en una via democràtica, no posant els representants electes de la nació a la presó i sota unes condicions que no s'admetrien en cap altre país europeu.- Jo ho repeteixo ara i deu vegades. Ells són uns clàssics presos polítics en presons espanyoles. I quan nosaltres hem intentat anar-los a veure, sempre ens han posat inconvenients i no hem pogut. Quan vaig visitar el president Puigdemont a la presó alemanya, no ho vaig haver de gestionar abans. Vaig mostrar el meu carnet com a membre del Parlament Europeu i em van dir que benvingut. Mai he estat benvingut a l'hora de visitar una presó espanyola.

