L'oposició insta Torra a sotmetre's a la primera sessió de control

El portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, aquest dimarts al Parlament Foto: ACN

L'oposició demana que el president de la Generalitat, Quim Torra, se sotmeti a la seva primera sessió de control al ple ordinari que previsiblement se celebrarà dimecres de la setmana que ve. Encara que no hi hagi Govern, Cs, PSC, Catalunya en Comú-Podem i PP consideren que Torra ja està exercint i que reglamentàriament les sessions de control al president tenen entitat pròpia. Segons l'oposició, el president del Parlament, Roger Torrent, donarà resposta a la petició en funció d'un informe encarregat als lletrats per veure si aquest mecanisme de fiscalització al president es pot fer si encara no hi ha Govern a la pròxima sessió.Fonts de l'oposició expliquen que, efectivament, la situació és anòmala perquè Torra no ha comparegut encara per explicar l'estructura del Govern però que, tot i això, un cop ha estat investit, per reglament ha d'estar sotmès a control de l'oposició. Des dels partits independentistes, però, argumenten que per culpa de la vigència del 155 Torra no té encara totes les competències per exercir. Tot i això, deixen en mans de l'informe jurídic la possibilitat o no d'incloure la sessió de control en el pròxim ple.La diputada de JxCat Gemma Geis ha titllat "d'increïble" que es demani la compareixença de Torra quan s'ha impedit la publicació del nomenament de consellers al DOGC i es manté la vigència del 155. "És d'una incoherència política enorme", ha lamentat tot afegint que no es pot celebrar una sessió de control com si s'estigués en una situació de "plena normalitat democràtica" mentre el president de la Generalitat està "lluitant pels consellers i els seus drets intactes".La vigència del 155 és el que, segons ERC, planteja dubtes a l'hora de valorar si Torra s'hauria de sotmetre a una sessió de control. "No ha recuperat les seves competències. No pot ni publicar al DOGC el decret de consellers. Si el 155 està vigent, qui és responsable de l'obra de Govern és Rajoy i el Senat", ha argumentat la portaveu dels republicans, Anna Caula, que ha insistit que el seu grup dona suport a Torra perquè reivindiqui els drets polítics de tots els diputats i que, per tant, no es renunciï a uns nomenaments simplement perquè "a Rajoy no li agraden".Especialment bel·ligerant amb la petició ha estat Ciutadans. El portaveu de la formació taronja, Carlos Carrizosa, ha demanat que Torra no es pot "escapolir de les seves responsabilitats" i ha insistit que, si està cobrant ja el sou com a president, ha de poder estar "controlat" i no "descontrolat". "Ha de comparèixer. El lletrat major ens ha donat suport i ha dit que és inexcusable la compareixença de Torra en la sessió de control", ha afirmat.La portaveu del PSC, Eva Granados, també ha argumentat que Torra ha estat investit per una majoria del Parlament i ha pres possessió, amb la qual cosa "l'obligació dels grups" és poder fer el control al president. Granados ha puntualitzat que l'article 164 del reglament així ho estableix. La dirigent socialista ha instat Torra a nomenar consellers que "puguin exercir" i que la composició del Govern respecti la llei d'igualtat i, per tant, sigui paritari.La portaveu de Catalunya en Comú-Podem, Elisenda Alamany, també ha defensat que "seria bo" que l'oposició pogués exercir ja la seva "responsabilitat" de fiscalització del president perquè s'estan "prenent decisions i existeix un sottogoverno" que aposta per, per exemple, subhastar habitatges d'herència en comptes de destinar-los a habitatge públic.Durant el ple del 6 de juny es votarà la creació de la comissió d'investigació sobre el magatzem Castor i una modificació de la llei d'expresidents.

