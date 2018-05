Josep Borrell, sobre Torra: «És injust per a Le Pen que se'l compari amb ella»

L'exministre socialista i expresident del Parlament Europeu Josep Borrell considera "injust" per a la líder del Front Nacional de França, Marine Le Pen, la comparació amb Quim Torra que fa el PSOE per denunciar la seva "xenofòbia", ja que entén que, amb el seu historial tuitaire, el nou president de la Generalitat ni tan sols podria presentar-se a les llistes de la ultradreta francesa.En una entrevista a Antena3, ha argumentat que Le Pen va expulsar de les seves llistes electorals alguns dels seus candidats per escriure "tuits denigrants" sobre part de la població francesa, fet que ella va veure "incompatible i inacceptable". Per això, sosté que Torra "ni tan sols podria estar en la llista electoral de Le Pen a França". "Aquesta és la realitat", ha sentenciat.El llistat de dirigents i exdirigents del PSOE que comparen Torra amb l'ultradreta és cada cop més llarg. Va ser el seu líder, Pedro Sánchez, qui el va equiparar a Marine Le Pen , mentre que l'exvicepresident espanyol Alfonso Guerra l'ha titllat de "nazi" i el president d'Aragó, Javier Lambán, afirma que és "unj feixista" Per a Borrell, els independentistes "estan convençuts" que Carles Puigdemont, a Alemanya, segueix sent "el líder legítim" i que "cap jutge té la capacitat sobre la realitat política a Catalunya". "Hi ha coses que el sentit comú demostra que no són veritat", ha subratllat.En aquest sentit, l'exministre socialista ha ironitzat amb el llibre escrit per Torra , que no recomana perquè el president de la Generalitat assegura que Catalunya "és una colònia" i "està ocupada militarment" i insta a provocar una situació "insostenible" que obligui la Comunitat Internacional a intervenir.Per a Borrell, Catalunya està "a la vora de l'enfrontament social" i ha avisat que aquesta situació "de combat cívic" pot degenerar fins a provocar un "incident greu". Considera, en aquest context, que les presons preventives dels polítics independentistes "tampoc ajuden gens a crear un clima de diàleg".

