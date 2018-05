El president d'Aragó també s'apunta a l'insult: «Torra és un feixista»

El president d'Aragó, Javier Lambán, s'ha apuntat al linxament del president de la Generalitat i aquest dimarts ha assegurat que Quim Torra és "un feixista" i cap constitucionalista "hauria d'asseure's un minut" a parlar amb els qui l'han elegit. "Per raons d'higiene política i democràtica i fins i tot moral, perquè aquests senyors acaben de votar com a president de la Generalitat a un feixista, un constitucionalista espanyol no hauria d'asseure's ni un minut a parlar amb els independentistes catalans", ha afirmat.En una entrevista de la Cope, Lambán contestava així sobre el fet que el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, no hagi parlat amb els partits independentistes sobre la seva moció de censura contra el govern central, iniciativa a la que tant ERC com el PDECat es decanten per donar-hi suport . "Espanya necessita un govern, que no pot ser del PP perquè al meu entendre, està socarrimat, i la primera tasca és una actitud totalment ferma davant de l'independentisme català i per la unitat d'Espanya i, per descomptat, si amb algú no ho anem a combatre és amb els independentistes catalans així que, amb ells, ni parlar una paraula", ha sentenciat.Lambán s'uneix a les crítiques d'altres dirigents i exdirigents del PSOE, com Alfonso Guerra, que ha titllat Torra de "nazi" . El president aragonpes diu que no imagina a Pedro Sánchez a hores d'ara "incorrent en cap tipus d'aventura" amb l'independentisme perquè "ell ha dit sempre que no governaria a qualsevol preu" i "ha estat ferm en la defensa de la Constitució i en l'aplicació del 155", donant així mostres de "coherència"."El que tinc clar és que a Aragó necessitem el més aviat possible un govern estable, constitucionalista, que s'oposi amb fermesa a l'independentisme i fins i tot amb més fermesa de la qual s'ha exercit per part de l'estat espanyol fins ara, que pugui combatre la política lingüística de comunicació de la Generalitat, que pugui combatre a Torra i a Puigdemont i a aquests senyors que estan al Congrés dels diputats especulant amb la seva posició", ha afegit.Sobre la moció en si i el dia següent si aquesta prospera, Lambán destaca que Sánchez "ha fet un plantejament valent que no deixa de tenir els seus riscos" i el major dels quals és, al seu judici, que "una vegada esgotat i inhabilitat el PP per governar, no hi ha a la cambra possibilitats reals ni mínimament dotades de coherència per a una majoria alternativa".No obstant això, encara que considera que "no seria raonable que un partit amb 84 diputats presentés una moció de censura" en altres circumstàncies, defensa que ara "cal donar aquest pas". "Tard o d'hora, i crec que que d'hora, haurem d'anar a les urnes, però davant la inacció de Rajoy calia prendre decisions i qui havia de fer-ho era el PSOE de Pedro Sánchez".

