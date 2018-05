L'FBI (i els Mossos) demanen reiniciar els routers

⚠️⚠️ L'@FBI recomana reiniciar els routers de tot el món davant el risc d'infecció per un virus. Amb aquesta acció podràs evitar ser víctima d'un ciberatac https://t.co/Y9vHlwaMv2 pic.twitter.com/LBsh6q9Atz — Mossos (@mossos) 29 de maig de 2018

L'FBI, l'agència d'Intel·ligència nord-amerciana, ha recomanat reiniciar els routers de tot el món pel risc d'un ciberatac i canviar la contrasenya d'accés. Així ho ha explicat aquest matí El món a RAC1 en una informació que també han compartit els Mossos d'Esquadra al seu compte de Twitter. L'origen seria la infecció que uns cibercriminals van llançar a més de 500.000 dispositius de 54 països. "Amb aquesta acció podràs evitar ser víctima d'un ciberatac", afegeix la policia catalana a la piulada.Pel que fa al ciberatac, que des de l'FBI apunten que podria provenir de Rússia, aquest recopila informació dels usuaris i fa malbé dispositius, a més d'emprar-los com a antenes repetidores per amplificar l'atac. Diversos mitjans apunten que el moment escollit per fer el gran atac era la final de la Champions tot i que des de l'FBI no confirmen que quin era l'objectiu.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)