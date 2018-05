​ERC engega en solitari la maquinària per derrotar Colau a les municipals

ERC ha posat en marxa la maquinària per arrabassar a Ada Colau l'alcaldia de Barcelona. Quan falta un any per als comicis, els republicans han creat una web i fins a finals d'any han previst uns 200 actes en els 73 barris perquè els barcelonins ajudin a configurar el programa de les municipals. El candidat i líder del partit a l'Ajuntament, Alfred Bosch, ha encetat aquesta campanya en solitari malgrat que s'estigui explorant la possibilitat d'una llista unitària del sobiranisme, amb propostes com les primàries obertes de Jordi Graupera Bosch manté que ell ja és candidat i que es vol presentar pel seu compte . S'ha mostrat convençut que els republicans són "l'alternativa al govern d'Ada Colau", i defensa que ara cal centrar-se en Barcelona i treballar en un projecte de ciutat. "Quan et presentes d'alcalde de Barcelona, la gent et demana què faràs. Hem de parlar de Barcelona, de propostes de ciutat, de projecte de ciutat", ha insistit el republicà, allunyant-se així de qualsevol posició que aspiri a convertir les municipals en un pols entre el bloc sobiranista i l'unionista."Ens abocarem en Barcelona", ha afirmat el republicà. Ha reivindicat que els debats que el partit celebrarà als barris, com un sobre turisme a la Barceloneta o un d'habitatge al Poble-sec, és "l'esforç de participació més gran" que ha fet mai ERC a la capital catalana. El president de la formació a la ciutat, Robert Fabregat, ha subratllat que són la primera que impulsen un procés així per a aquestes municipals, i que volen demostrar que tenen "el pols de la ciutat" i la capacitat de recollir idees dels barcelonins de cara al programa electoral.

