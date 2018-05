​El govern de Colau acosta posicions amb Airbnb per erradicar l'oferta de pisos turístics il·legals

El govern d'Ada Colau ha aconseguit que Airbnb faci un pas endavant essencial perquè deixi d'oferir pisos turístics il·legals. La plataforma li ha presentat aquest dimarts la nova eina tecnològica que a partir d'aquest divendres permetrà a l'Ajuntament accedir a tota la informació dels apartaments anunciats . Amb això es pretén dificultar la promoció dels que no tenen llicència. Airbnb també s'ha compromès en el mateix dia a retirar els anuncis de 2.577 pisos més que el consistori ha detectat recentment que són il·legals Per al responsable de polítiques públiques d'Airbnb a Espanya i Portugal, Sergio Vinay, es tracta d'"un principi d'acord" amb el qual "el comptador s'ha posat a zero", però el govern municipal no ho veu igual. Segons la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, "l'acord arribarà quan compleixin el 100% la llei". El consistori reclama per signar la pau amb la plataforma que tots els anuncis incorporin el número de registre dels pisos i que sigui la mateixa Airbnb que verifiqui que són reals. Vinay i Sanz han comparegut per separat.Amb l'eina tecnològica, l'empresa i el govern de Colau han rebaixat la tensió acumulada durant tot el mandat per l'anunci de pisos il·legals. Els nous anunciants hauran de donar el seu consentiment a cedir algunes dades a l'administració, com el nom, el DNI o l'adreça. Segons Airbnb, l'1 de juny no quedarà cap pis turístic il·legal a la plataforma. No obstant això, l'eina no influeix en els anuncis prèviament publicats, i per ara Airbnb no verificarà que existeixi realment el número de registre dels pisos que facilitin els anunciants.Segons la tinent d'alcalde, amb "passos endavant" com la retirada de 2.577 pisos il·legals i la cessió d'informació estan "més a prop que Airbnb se situï a zero" els apartaments sense llicència publicitats. "Volem que Airbnb compleixi de forma definitiva amb la llei i no permeti pujar pisos que no tenen llicència reglada i legal", ha insistit Sanz. També ha advertit els propietaris dels 2.577 immobles, als quals ja se'ls ha obert un expedient sancionador. "Serem absolutament contundents i exigents perquè no s'estiguin oferint i no estiguin en funcionament com a pis il·legal aquest estiu", ha asseverat.Els propietaris d'apartaments turístics sense llicència s'enfronten a sancions de 60.000 euros i Airbnb ja en té tres imposades per l'Ajuntament, la més gran de les quals de 600.000 euros. Per a Sanz, el fet que s'arribi a un acord no és un atenuant per retirar multes a la plataforma, ja que s'ha comès una infracció. Malgrat això, el fet que s'hagi avançat cap a un acord definitiu amb Airbnb pot ser transcendent de cara a eliminar l'oferta il·legal, ja que és la plataforma que té més pisos en cartera. Sempre ha mantingut uns 3.000 d'il·legals.L'Ajuntament sempre ha estimat que existien uns 7.000 pisos il·legals, i amb la retirada dels 2.577 i d'altres paquets que ja havia eliminat Airbnb calcula que a la tardor podria rebaixar-los al miler. No obstant això, a vegades alguns propietaris tornen a penjar l'anunci malgrat que hagi estat suprimit. Per posar les coses més difícils als pisos sense llicència, el consistori convocarà aquest juny la taula de bones pràctiques que va posar en marxa l'any passat, i d'on Airbnb havia estat exclosa com a mesura de pressió . Ara està convidada per primera vegada.La petició que li farà és que cada oferta tingui el número de registre del pis i que les plataformes verifiquin que és real. I el govern municipal no la dirigeix només a Airbnb, sinó també a Booking, HomeAway i Wimdu. Per al regidor de Turisme, Agustí Colom, s'ha materialitzat "un salt important" amb l'entesa amb Airbnb, i ara sí que poden acceptar-la a la taula de bones pràctiques. Ha ressaltat la tasca contra l'oferta de pisos il·legals a les webs. "Avui estem molt més a prop d'aconseguir-ho en un temps rècord", ha subratllat, i creu que aquest objectiu es podria assolir definitivament en els pròxims mesos.Un dels reptes pendents d'Airbnb, en aquest cas amb la Generalitat, és la de recaptar la taxa turística dels amfitrions que lloguen habitacions a través de la plataforma . El mateix Vinay expressar no fa ni dos mesos que volia firmar l'acord amb el Govern abans de l'estiu, però no s'ha materialitzat. Preguntat per com avança aquesta qüestió, Vinay ha indicat que estan "a l'espera" que es constitueixi l'executiu català. "S'ha de tenir Govern per fer això", ha subratllat. També ha reclamat a l'Ajuntament que reguli per desplegar la normativa catalana que regula el lloguer d'habitacions a turistes. Al consistori hi estan treballant.

