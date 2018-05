Romeva avisa Europa que Espanya «reprimeix ideologies» després de 100 dies a la presó

CARTA DE RAÜL ROMEVA AL PARLAMENT EUROPEU

Amigas, amigos,

En los últimos meses hemos escuchado como se usa recurrentemente el concepto “estado de derecho”. Lo usan en singular, en abstracto y como un concepto inequívoco. Y se pide que aceptemos que las decisiones tomadas en su nombre son automáticamente incontrovertibles.

Así lo han escuchado las personas que hoy comparecen en esta jornada: familiares de Alsasua, Valtonic, exiliados y presos políticos, pero també muchos otros; músicos, actores, profesores, periodistas... Y también lo habéis escuchado aquí en el Parlamento Europeo como justificación.

Pero en un estado de derecho no es suficiente el imperio de la ley, ni tan solo un sistema de organización política de poderes separados y sometidos a un control recíproco efectivo. Hace falta, por encima de todo, que estos elementos se orienten a defender los derechos civiles, políticos y sociales de sus ciudadanos, y que en caso necesario puedan recurrir a un juez independiente para hacer valer estos derechos, ante los abusos o excesos del poder.

Hoy en España esta concepción del estado derecho no resiste ningún análisis objetivo, solo lo resiste la retórica. En Alemania, Escocia, Suiza o Bélgica, los diferentes acontecimientos judiciales evidencian cada día esta verdad.

Los casos que se exponen en esta jornada deben ser en un instrumento, para evidenciar a todo demócrata que no se puede aceptar la manipulación del derecho penal para reprimir ideologías; que no se puede responder a posicionamientos y expresiones políticas con coerción judicial y con la vulneración de derechos y libertades; y que esconder la política y optar por la represión no solucionará nunca absolutamente nada.

La política siempre es previa al derecho, utilizarlo como una coartada para no enfrentar los problemas políticos a la larga solo hace imposible la convivencia. Hoy sucede esto en España pero la responsabilidad de enfrentarse a estas vulneraciones recae sobre todos los demócratas. Espero que mi cárcel, sirva a todos ellos para comprender que no pueden aceptar estos excesos y los peligros que conllevan.

Gracias por estar hoy aquí.

Raül Romeva viu aquest dimarts els 100 dies a la presó de forma especial i peculiar. Mentre que ell es troba tancat a Estremera, el Parlament Europeu amb seu a Estrasburg el recorda i l'homenatja per boca dels seus excompanys, amics i familiars. La seva dona, Diana Riba, esdevé la seva veu i la seva força, en un acte en què les famílies dels presos polítics catalans, dels joves d'Altsasu i el grup de suport a Valtònyc intenten explicar als eurodiputats la situació de vulneració de drets que asseguren que s'està vivint a l'estat espanyol.Romeva no ha volgut estar fora d'aquesta cambra, que durant 10 anys va ser casa seva. Per això, a través de la seva dona ha aixecat la veu amb una carta en què s'ha adreçat als seus antics col·legues. "En els últims mesos hem escoltat com s'utilitza el concepte d'estat de dret", ha indicat en la carta. Un concepte que també s'ha utilitzat molt al Parlament Europeu "com a justificació", ha recordat, tot i que "en un estat no n'hi ha prou amb l'imperi de la llei", sinó que només amb un sistema d'orientació política de poders separats i que aquests s'orientin a defensar els drets civils, polítics i socials això serà efectiu."La política sempre és prèvia al dret, i utilitzar-lo (el dret) com a quartada per no enfrontar els problemes polítics a la llarga només fa impossible la convivència", ha declarat. I avui, recorda Romeva, això és el que passa a l'estat espanyol: "Espero que la meva presó serveixi a tothom per entendre que no es poden acceptar excessos i dels perills que això comporta".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)