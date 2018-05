Dos policies i un vianant morts en un tiroteig amb un home a Bèlgica

Deuxième convoi d’ambulance qui quitte la zone. La situation a l’air d’être terminée. Moins d’effervescence sur le boulevard, les policiers sont moins sur les nerfs pic.twitter.com/sexjKmfkuG — Victor ⌬ (@VICTORJ_FR) 29 de maig de 2018

Un home ha matat aquest dimarts al matí dos policies i el passatger d’un vehicle al Boulevard d’Avroy, a Lieja (Bèlgica), segons ha confirmat la policia local de la ciutat en un breu comunicat. En el text també s’assegura que hi ha dos policies ferits i que l’assaltant “ha estat neutralitzat”. Segons la cadena RTBF l'home que ha obert foc contra els agents s'havia atrinxerat en un edifici amb una treballadora de l'Institut Léonie de Waha com a ostatge i ha estat “abatut”. Els fets han tingut lloc prop de les deu del matí al boulevard d'Avroy de la ciutat, que ha estat evacuat i tancat a la circulació.Segons fonts citades per RTBF no es descarta que es tracti d'un atac terrorista. El ministre belga de l'Interior, Jan Jambon, ha afirmat en una piulada que actualment estan "analitzant què ha passat exactament". "Els nostres pensaments estan amb les víctimes", ha afegit. Per la seva banda, el governador de Lieja, Hervé Jamar, ha explicat també a través del Twitter que els alumnes de l'Institut de Waha "estan segurs i que cap d'ells ha estat ferit".Segons ha informat el fiscal de Lieja, Philippe Dulieu, en roda de premsa, l'home ha atacat per l'esquena dues agents de policia amb l'arma blanca que duia i després els ha pres les seves armes de servei, amb les quals les ha mort. A continuació, mentre seguia el seu camí a peu, ha disparat a un jove que era dins d'un vehicle estacionat. Més tard, ha explicat el fiscal, s'ha dirigit a l'Institut Léonie de Waha, on ha pres com a ostatge una treballadora. Al cap d'una estona, però, l'atacant ha sortit pel seu propi peu de l'institut, on s'hi havien desplaçat policies, i ha ferit diversos agents a les cames abans de ser abatut.Durant la roda de premsa, que ha tingut lloc a la una del migdia, el fiscal ha confirmat que s'ha obert una instrucció amb la qualificació d'"infracció terrorista". El dossier del cas ha estat, per tant, "federalitzat", ja que ha passat a mans de la Fiscalia Federal de Bèlgica. L'Organisme de coordinació per a l'anàlisi de l'amenaça (OCAM), ha confirmat que es manté el nivell 2 d'amenaça terrorista, vigent des del gener del 2018.Segons ha explicat l'alcalde de Liège, Willy Demeyer, també en la roda de premsa conjunta amb les diferents autoritats l'institut no obrirà demà. Dimecres les autoritats faran un minut de silenci i posaran a disposició dels ciutadans un llibre obert de condol.Tant el rei Philippe de Bèlgica com el primer ministre Charles Michel es desplaçaran durant el dia d'avui a Lieja.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)