Mor un home atropellat per un camió a la C-14, a Reus

Un persona ha mort aquest dimarts a la matinada en ser atropellada a la C-14, al quilòmetre 3, al terme municipal de Reus, segons infroma el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 01.54 h.Per causes que encara s'estan investigant, s’ha produït un atropellament mortal d’un vianant per part d’un camió. La víctima és un home de 31 anys i nacionalitat estrangera. Arran de la incidència, s’han activat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l’any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d’un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268.

