Nova polèmica al Premi Crexells: canvi inesperat a les bases i indignació del sector

Premi Crexells: la divisió entre finalistes votats i finalistes designats pel jurat, no prevista a les bases, no fa cap favor ni a uns ni a altres, ni tampoc al premi. — Vicenç Pagès Jordà (@WhistPlayers) 29 de maig de 2018

Potser el més adequat hauria estat que el #PremiCrexells aquest anys hagués quedat desert. Vist que l'@ateneubcn vol seguir endavant, m'estimo més retirar "Els vells amics" d'entre les obres finalistes. — Sílvia Soler Guasch (@ssolerg) 29 de maig de 2018

El Premi Crexells no sap desempallegar-se de la polèmica, per molt que ho intenti. Si l'any passat era pel triomf d'una novel·la no publicada per vies convencionals, Crui. Els portadors de la torxa, de Joan Buades , ara és per haver-se saltat les bases del jurat. La decisió arriba, a més, després que les bases del jurat i el mateix procediment per triar guanyador haguessin canviat després de tota la polèmica de l'any passat.De moment, dos dels finalistes ja han anunciat que abandonen la llista, i no s'ha fet esperar la reacció d'editors i de diversos agents implicats. La nova polèmica s'ha desencadenat després que l'Ateneu Barcelonès, l'entitat que organitza el premi, hagi emès un comunicat on afirma que el jurat ha pres la decisió d’introduir quatre títols més a la llista dels set finalistes que ja hi havia. Aquesta llista es va donar a conèixer el 3 de maig i el nou comunicat de l'entitat implica una vulneració de les les bases del premi La primera en fer un pas endavant i abandonar la cursa ha estat Tina Vallès, nominada al premi per La memòria de l'arbre. L'escriptora ha emès un comunicat a Twitter on explica la seva decisió "en veure que no es respecten les bases del premi, i en adonar-me (...) que la participació popular ha estat escassíssima". El text acaba amb la consideració que la decisió presa pel jurat no beneficia "ningú, ni els autors, ni el premi".En aquest mateix sentit s'ha manifestat Vicenç Pagès Jordà, un dels autors afegits a darrera hora –"la divisió entre finalistes votats i finalistes designats pel jurat, no prevista a les bases, no fa cap favor ni a uns ni a altres, ni tampoc al premi"–, i Raül Garrigasait, que també ha anunciat que retira la seva novel·la Els estranys (flamant Premi Òmnium i també darrer Premi Llibreter) de la terna de finalistes.Qui també ha optat per retirar la seva candidatura ha estat Enric Umbert, que ha rebutjat participar-hi pels canvis en les bases. Per tant, la seva novel·la L'últim passatge de Walter Benjamin tampoc no optarà al premi. Considera que "una modificació a meitat de cursa no és seriosa ni ajuda al seu prestigi alhora que un menyspreu per aquelles persones i entitats que van emetre el seu vot", ha escrit. Sílvia Soler i J.L.. Badal també han retirat les seves obres, fins arribar a un total de set llibres retirats fins al moment.La renovació del premi ha estat liderada per Gemma Calvet, vicepresidenta de l’entitat, que ha introduït la novetat de fer que les sis novel·les finalistes hagin de sorgir dels vots directes dels socis i dels clubs de lectura de les biblioteques de Barcelona. Posteriorment, el jurat d'experts havia de triar-ne la guanyadora. El jurat és format per Rafael Argullol, Valèria Gaillard, Lluïsa Julià, Miquel de Palol, Xavier Pla, Carme Riera, i Enric Sòria.La decisió de la discòrdia neix amb aquesta comunicació de l'Ateneu Barcelonès , on comunica que "reunits el dimarts 22 de maig de 2018, el jurat d’experts del XLVII Premi Crexells (...), ha acordat que, vista la molt baixa participació en la votació popular, que no arriba al 4% dels socis, es decideix per unanimitat dels presents i prèvia deliberació sobre la llista d'aspirants, incorporar a la llista de set finalistes" quatre obres més.Aventures i desventures de l'insòlit i admirable Joan Orpí, conquistador i fundador de la Nova Catalunya, de Max Besora (Editorial Males Herbes)Des del balcó, de Teresa Muñoz (Amsterdam)El camí de les aigües, de Carme Martí (Amsterdam)Els estranys, de Raül Garrigasaït (Edicions de 1984)Els vells amics, de Sílvia Soler (Columna)Escacs d’amor i de mort, de Marcel Fité (Edicions Salòria)La memòria de l’arbre, de Tina Vallès (Llibres Anagrama)Les coses que realment han vist aquests ulls inexistents, de Josep Lluís Badal (Editorial Rata)L’olor de la seva pell, d’Alfons Cama (Editorial Gregal)L’últim passatge de Walter Benjamin, d’Enric Umbert (Edicions 62)Robinson, de Vicenç Pagès Jordà (Editorial Empúries)

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)